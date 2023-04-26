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Gündem

HDP’liler evlat nöbetindeki babaya tekme ve yumruklarla saldırdı

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş‘ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.

14:39 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'lilerden evlat nöbetindeki babaya çirkin saldırı

HDP'lilerden evlat nöbetindeki babaya çirkin saldırı

Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi önünde evlat nöbeti tutan 57 yaşındaki inşaat işçisi Celil Begdaş, basın açıklaması yapan HDP'liler tarafından darp edildi.

HDP'lilerden evlat nöbetindeki babaya saldırı

Tekme ve yumruklarla saldırdılar

20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbeti tutan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi. Saldırıdan polisin müdahalesiyle kurtulan baba Begdaş, HDP’lilerin Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonundan kendisini sorumlu tuttukları için saldırdıklarını söyledi.


HDP'lilerden evlat nöbetindeki babaya saldırı

Geçtiğimiz yıl oturma eylemi başlatmıştı

Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var." diye konuşmuştu.



#Diyarbakır
#PKK/KCK operasyonu
#evlat nöbeti
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