HDP’liler evlat nöbetindeki babaya tekme ve yumruklarla saldırdı

20 yaşındaki oğlunun 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle evlat nöbeti tutan Begdaş'a yaklaşık 15 kişilik HDP'li grup, tekme ve yumrukla saldırdı. Baba Begdaş'a hakaretler savuran saldırganlar, o anları kaydeden gazetecileri de engellemek istedi. Saldırıdan polisin müdahalesiyle kurtulan baba Begdaş, HDP’lilerin Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonundan kendisini sorumlu tuttukları için saldırdıklarını söyledi.