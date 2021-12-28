Gündem HDPliler PKKlı teröristin taziyesinde boy gösterdi
POLİTİKA

HDP’liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi

Cezaevinde intihar eden PKK terör örgütü üyesi Vedat Erkmen’in taziyesine HDP’liler akın etti. HDP’li milletvekilleri ve partililerin, Kars’ta düzenlenen taziyeye katıldığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi
HDP Kars İl Yöneticisi Fırat Kaya ve Sertaç Çelikkaleli

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cem kod adlı Vedat Erkmen, 2012’de Erzurum’da yakalandı. Terörist Erkmen’in, 2012’de Kars’ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladığı tespit edildi.

25. Dönem HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş
25. Dönem HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş

PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
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PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ayrıca 9 Haziran 2012’de yine Kars’ta maden şirketine ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eylemi gibi birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

HDP Kars İl Yöneticisi Fırat Kaya ve Av. Sertaç Çelikkaleli
HDP Kars İl Yöneticisi Fırat Kaya ve Av. Sertaç Çelikkaleli

Erkmen, yargılandığı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet ve 374 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
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CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim

HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik
HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik

HDP’LİLER TERÖRİST İÇİN TOPLANDI

Tekirdağ F tipi cezaevinde kalan Erkmen, 19 Aralık’ta intihar etti. Vedat Erkmen için Kars’ta düzenlenen taziye organizasyonuna HDP’li yöneticiler akın etti.

HDP PKK'lı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı
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HDP PKK'lı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı

HDP Patnos Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer
HDP Patnos Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, eski HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş, HDP Ağrı Patnos Belediyesi Eş Başkanı Müşerref Geçer, HDP Iğdır İl Başkanı Süleyman Serhat ve HDP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kasım Alagöz’ün taziyeye katıldığı görüldü.

HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
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HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz

PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu
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PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu

PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
OYNAT 04:05
PKK elebaşı Karasu: CHP İYİ Parti ve HDP birleşip hükümeti indirmeli halk sokağa çıkmalı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu. AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyolar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor'. SİHA operasyonlarında ağır kayıplar veren örgütün elebaşı Karasu Rusya ve ABD'ye 'Bölgeyi uçuşa kapatın' çağrısı yaptı.


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