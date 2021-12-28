HDP’liler PKK’lı teröristin taziyesinde boy gösterdi

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cem kod adlı Vedat Erkmen, 2012’de Erzurum’da yakalandı. Terörist Erkmen’in, 2012’de Kars’ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladığı tespit edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Ayrıca 9 Haziran 2012’de yine Kars’ta maden şirketine ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eylemi gibi birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.
Erkmen, yargılandığı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet ve 374 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
HDP’LİLER TERÖRİST İÇİN TOPLANDI
Tekirdağ F tipi cezaevinde kalan Erkmen, 19 Aralık’ta intihar etti. Vedat Erkmen için Kars’ta düzenlenen taziye organizasyonuna HDP’li yöneticiler akın etti.
REKLAM
HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, eski HDP Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş, HDP Ağrı Patnos Belediyesi Eş Başkanı Müşerref Geçer, HDP Iğdır İl Başkanı Süleyman Serhat ve HDP Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kasım Alagöz’ün taziyeye katıldığı görüldü.