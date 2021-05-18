Gündem HDPye hangi bakanlığıvereceksiniz?
ANKARA

HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP’den destek isteyen CHP, bunun karşılığında bakanlık vadetti. Hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğu merak ediliyor. CHP’li Dursun Çiçek’in, “sicili temiz” HDP’lilere 1-2 bakanlık verileceği açıklamasından sonra Gürsel Tekin, “Neden olmasın” diyerek topa girdi. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, “Hangi bakanlıkları vermeyi düşünüyorlar, bunu da açıkça beyan etsinler. Milli Savunma mı, İçişleri mi?” diye sordu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz?
Dursun Çiçek

CHP’li Dursun Çiçek’in HDP’lilere bakanlık verileceğini ifşa etmesinin ardından Gürsel Tekin’den de aynı yönde açıklama geldi. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi halinde sözde sicili temiz olan HDP’lilere bakanlık verileceğini söylemişti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldığı bir programda “TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın” diye sorarak, konuyu bir adım ileri taşıdı. Uzun süredir devam eden CHP-HDP yakınlaşmasından rahatsız olan CHP’li muhalifler, peş peşe gelen bu açıklamalarla parçaların tamamlandığı görüşünde. Muhalifler, “Partinin bir tek HDP ile ittifak yaptığını açık açık ilan etmediği kaldı. Atatürk’ün partisi HDP’leşti” değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Tekin
Gürsel Tekin

Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi
GÜNDEM
Koltuk pazarlığı: HDP’ye iki bakanlık vaadi

İTTİFAKIN FOTOĞRAFI

  • AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son gelişmeleri “Perde arkasında gizlice yürütülen kirli pazarlıkların itirafı” diye yorumladı. CHP ve İYİ Parti her seferinde bu pazarlığı inkar etse de kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıldığını aktaran Akbaşoğlu, HDP’nin sözde soykırımla yüzleşilmesi açıklamasına atıf yaparak, “HDP’nin bu ithamı, CHP’nin bu itirafı ve İYİ Parti’nin tutumu, Millet İttifakı’nın net fotoğrafıdır. Bu ittifakta CHP ve İYİ Parti, HDP’nin vesayeti altındadır” dedi. Millet İttifakı’nın menfaat birlikteliğinin İstanbul seçimlerinde yaşandığını kaydeden Akbaşoğlu, “Hangi bakanlıkları vermeyi düşünüyorlar, bunu da açıkça beyan etsinler. Milli Savunma mı, İçişleri mi, yoksa Milli Eğitim ya da Dışişleri Bakanlığı mı” diye sordu.

CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?
GÜNDEM
CHP'li Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın?

YİNE İNKAR ETTİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin partisinin dünkü MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. “Eski ve mevcut CHP milletvekilleri, olası CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyledi. Bu hususta CHP’nin bakış açısı nedir?” sorusuna Öztrak, “Millet ittifakının ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, Millet İttifakının ortağı değildir” cevabını verdi.

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