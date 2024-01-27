Hedef dirençli ve akıllı şehirler

Bu kapsamda sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler inşa edilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak. 8 ana başlıktan oluşan beyannamede, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler için de özel vaatler yer alacak.

Yaklaşık 200 sayfadan oluşacak beyannamede şu 8 ana başlık latında konular işlenecek: “AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu”, “Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik”, “Dirençli Şehirler”, “Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre”, “Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri”, “Huzurlu ve Toplumsal Yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik”, “Kültür Üreten Şehirler” ve “Hizmet ve Eser Belediyeciliği” olmak üzere 8 ana başlıktan oluşacak.