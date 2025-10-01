Her ilçeye en az 100 sosyal konut

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde önemli bir eşik aştı. Afet bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun yapımında sona yaklaşılırken, 6 Eylül 2025 itibarıyla teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Deprem bölgesinde elde edilen tecrübe, bu kez tüm Türkiye’ye yayılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Böylece hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulacak hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konut sahibi olmasının önü açılacak.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak duyurulan kampanyada valilikler, sosyal konut yapılabilecek alanların tespiti için çalışmaları hızlandırdı. İlk etapta Hazine veya belediyelere ait taşınmazların belirlenmesi istendi. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde nüfusu 10 bin ve altındaki ilçeler için en az 100 konut inşa edecek. Nüfusu 10 bini aşan ilçelerde ise potansiyeline bağlı olarak konut sayısı 500'u aşan projeler geliştirecek. Konut yapılacak alanlar için 100 konutluk bir proje için imarlı 10 bin metrekare, imarsız ise 20 bin metrekare büyüklüğünde arazinin gerekli olacağı ifade edildi. Ayrıca seçilecek alanların ulaşım ve altyapıya yakın, tarım veya sit bölgeleri dışında, jeolojik açıdan yerleşime uygun olması zorunluluğu vurgulandı. Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi. Bu yılın sonunda başlaması planlanan projede, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve en az üç çocuklu aileler için özel kontenjan ayrılacak Türkiye’yi kapsayacak olsa da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara özel kolaylıklar ve ek kontenjan sağlanacak.