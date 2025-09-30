500 bin konut için düğmeye basıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Külliye'de dün saat 15.37'de başlayan toplantı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıdan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler’i rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, 3 haftalık aradan sonra gerçekleştirilen kabine toplantısında iç ve dış politikaya dair kritik konuları ele aldıklarını kaydetti.





TOKİ ELİYLE KİRALIK KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıkları müjdesini veren Erdoğan, bu projede şehitlere, gazilere, emeklilere, gençlere ve 3 çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacağını ifade etti. Söz konusu projeyle ilk kez TOKİ eliyle kiralık konut uygulamasının da hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, “Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız” dedi.





18 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALINACAK

Erdoğan sağlık ve adalet alanında da alım yapılacağını açıkladı. 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel tahsis edip, 19 bin personelin alımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şimdi de 18 bin personel için ilana çıkacakları bilgisini verdi. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini de başlattıklarını ifade eden Erdoğan, “Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz” diye konuştu.





Rüşvetsiz selam bile almayanlar bu vizyonu anlayamaz

Türkiye’nin hava yolu taşımacılığında son yıllarda kat ettiği büyük mesafenin, herkesin takdirini topladığını anlatan Erdoğan, 2002 yılından 2024’e kadarki süreçte Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısında 8 kattan fazla, uçak sayısında 7 kata yakın, uçuş noktasında ise 3 katı aşan bir artış yaşandığını vurguladı. Erdoğan, “500’üncü uçak da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacaktır. Şirketimizin yüzüncü yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi ise 813 uçaktır. Gerek Airbus’a 2023’te verilen 335 uçak siparişi, gerekse Eylül 2025’te Boeıng’e verilen 225 uçaklık sipariş, buna yönelik hazırlıklardır” dedi. Uçak almanın muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemediğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Yani ortada, ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Tabii, rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz, akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi önüne gelene çamur atmak değil, şayet yüreği yetiyorsa Genel Merkezinin 13’üncü katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir.”





Netanyahu dünyayı ateşe sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'ye Filistin davasının damga vurduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantının da son derece verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan, “Gazze’de akan kanı durdurmak için neler yapabiliriz, liderler olarak bunu masaya yatırdık” dedi. Katil Netanyahu ile kimsenin fotoğraf vermek istemediğini söyleyen Erdoğan, “Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu’nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, hatta dünyayı ateşe sürüklediğini artık hemen herkes kabul ediyor. Ortada bir devlet aklının değil; kandan ve kaostan beslenen bir katliam kadrosunun olduğu çok net görülüyor. Bir avuç ülke dışında, hemen hiç kimse, İsrail’le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. 80’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunun bir nevi turnusolü oldu. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158’e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz. Tanıma, ilk adım olarak elbette takdire şayandır. Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir” diye konuştu.





BIZE GAZZELİLERİN DUASI YETER

Türkiye’nin, bugün, özgürlük ve adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, bunu bir tek ana muhalefetin kabullenemediğini vurguladı. CHP’ye yüklenen Erdoğan, şunları kaydetti: “Daha düne kadar Ortadoğu’ya bakınca sadece bataklık görenlerin, Gazze’nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların, ‘Bize ne Gazze’den, bize ne Suriye’den, Libya’dan, Somali’den’ diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Varsın, gözünü kin ve nefret kaplamış muhterisler idrakinde olmasın. Bize, Filistinli mazlumların, Gazzeli masumların duası yeter. Tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmalarının tek nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir.”





Kalıcı ve adil barışa katkı veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından hazırlanan Gazze Planı’nın İsrail tarafından kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



