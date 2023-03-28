Her kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

“Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir” diyen Erdoğan, “Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kurtarma faaliyetleri aldı. Acil ihtiyaçları karşılamak için tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hiçbir kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz

Depremde hasar alan şehirlerin tamamında konteynerlerin sayısının 100 bine çıkacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Diğer barınma alternatiflerini hızla devreye alıyoruz. Bu depremde Adıyaman'da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında 312 bin binaya çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre, deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini bulacak. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağız yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız.”

Hibe seviyesinde teslim ediliyor

“Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. 4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere kalıcı deprem konutumuzun daha burada temelini atıyoruz. Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. Deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerle yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.”

Ağır mesuliyetin farkındayız

Adıyaman’da depremzedelerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Ne pahasına olursa olsun bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız” dedi. Kentsel dönüşüm projelerinde artık daha kararlı davranacaklarını kaydeden Erdoğan, “Ne birilerinin aşırı taleplerinin ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yumacağız.” şeklinde konuştu. Erdoğan, yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ’yi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini de belirtti.

14 bin dükkan inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan “Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Bay Kemal’i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? Şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla yalan yanlış haberlerle ne diyor, biz geleceğiz geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu büyükşehir belediyelerin Adıyaman’a ulaştılar mı? 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızda başlatıyoruz. 1 yıl içinde 319 bin konutu ve köy evini teslim etmekte kararlıyız. 3 bini Adıyaman’da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

1 yıl sözümüzü yerine getireceğiz

Afet yaralarını sarmadan biz huzur bulmayacağını söyleyen Erdoğan, “Açık konuşuyorum, dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerini 1 yılda ayağa kaldırma sözünü de yerine getireceğiz. Afet yaralarını sarmadan biz huzur bulmayacağız. Demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde Adıyaman’ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştır” dedi.

Bay Kemal terörün uzantılarıyla el ele

HDP’nin Millet İttifakı’na katılmasına değinen Erdoğan, “Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler nerede? Bu iktidar terör örgütlerini gömdü, bundan sonra da gömmeye devam edecek. Bakıyorsunuz Bay Kemal, terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola yürüyor mu? En güzel cevabı biz bunlara 14 Mayıs’ta sandıkta vereceğiz. Ben bunu sizin gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ben sizi gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum” ifadelerini kullandı.







