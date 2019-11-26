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POLİTİKA

Herkes için buradayız

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 84’üncü gün geride kaldı. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Süheyla Demir, “Kadınlar bizi görsün, bütün aileler için buradayız. Bizi görsünler, destek versinler, sesimizi duyursunlar” diyerek tüm Türkiye’den destek istedi. Anne Fatma Bingöl de “Kürtlerin kalbini sökmek için çocuklarını götürüyorlar. Bu bizim davamız değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri, HDP binası önünde 3 Eylül’de başlattıkları eyleme devam ediyor.
Diyarbakır anneleri, HDP binası önünde 3 Eylül’de başlattıkları eyleme devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 84’üncü gün geride kaldı. Ağrı’dan gelerek, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle eyleme katılan Süheyla Demir, “Evlat acısı yaşıyoruz. Bizi evlatlarımızdan ayırdılar, ciğerimizi yaktılar. Bizi görsünler artık, aylardır burada oturuyoruz. Eziyet, acı çekiyoruz. Bugün benim evladım gitmiş, Allah korusun, yarın bu acıyı siz de yaşayabilirsiniz. Kadınlar bizi görsün, bütün aileler için buradayız. Bizi görsünler, destek versinler, sesimizi duyursunlar” dedi.

BU BİZİM DAVAMIZ DEĞİL

  • İstanbul’dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl de yaşadıklarının hiçbir acıyla kıyaslanamayacağını söyledi. “Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı devletimize, milletimize karşı gelsin diye büyütmedik” ifadelerini kullanan Bingöl, şunları kaydetti: “Terör, kavga, savaş istemiyoruz. Devletimizi, bayrağımızı istiyoruz. Bir bayrak altında yaşamak istiyoruz. Kürtlerin kalbini sökmek için çocuklarını götürüyorlar. Bu bizim davamız değil. Biz milletimize, bayrağımıza ve Türkiye’mize sadık insanlarız.”

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