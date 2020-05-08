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Gündem Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı
HAKKÂRİ

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı

Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede bekleyen tır ve diğer araçlar yolun açılmasıyla yollarına devam etti.

Haber Merkezi AA
Yüksekova'daki heyelan sonrası yapılan yol açma çalışması.
Yüksekova'daki heyelan sonrası yapılan yol açma çalışması.

Sağanak nedeniyle 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde yoğun çalışma yürütüldü.

Bölgede heyelan riski nedeniyle çalışmalarını iş makineleriyle kontrollü şekilde sürdüren ekipler, çalışmaların 6. gününde yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Yolun aşağı tarafından geçen suyun yönünü değiştiren ekipler, alternatif yol için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede bekleyen tır ve diğer araçlar yolun açılmasıyla yollarına devam etti.

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