Hisar'a az kaldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda önemli bilgiler verdi. 2011 yılında projesine başlanan milli hava savunma sistemi HİSAR’ın önümüzdeki yıl envantere gireceği müjdesini veren Akar, “TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR’ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz olan SİPER bakımından da büyük bir müjdedir” dedi. Uzun menzilli milli hava savunma sistemi SİPER’in yapımı tamamlanıncaya kadar yüksek irtifada ihtiyacın Rusya’dan alınan S-400’lerle karşılanacağını kaydeden Akar, “Hava ve füze savunması için uzun menzilli bir hava ve füze savunma sisteminin milli imkan ve kabiliyetler ile tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmalarımız son hızla devam etmektedir” diye konuştu. Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak hava ve füze tehdidine karşı NATO müttefiki ülkelerce Türkiye’ye Patriot ve SAMP-T sistemlerinin konuşlandırıldığını anımsatan Akar, “Bu kapsamda, İspanya’nın 2015 yılında konuşlandırdığı PATRIOT sistemleri 2019 yılı sonuna kadar ülkemizde bulunacaktır. Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya’ya ait SAMP-T sistemi yıl sonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

PROJELER PEŞPEŞE

Yerlilik oranı yüzde 70’e ulaşan savunma sanayii ürünlerinin geliştirilmeye devam ettiğini kaydeden Akar, HÜRKUŞ uçağı, ATAK helikopteri, Bayraktar TB-2 İHA, ANKA İHA, MİLGEM, Havadan Bağımsız Tahrikli Denizaltılar, KORKUT hava savunma sistemi, tanksavarlar, ALTAY tankı, BORA-KASIRGA füzeleri, elektro-optik gözetleme sistemleri, ATMACA gemisavar füzesi, silah tespit ve hava savunma radarı ile lazer güdüm kiti gibi ürünlerin güncellenmekte olduğunu dile getirdi. MİLGEM projesinin 4. gemisi olan KINALIADA korvetinin 29 Eylül’deki törenle envantere girdiğini anımsatan Akar, ardından ‘İ’ sınıfı fırkateynlerin birinci gemisi olan İSTANBUL’un yapımına askeri tersanede başlandığını hatırlattı. “Geminin blok inşa ve kızak üstü montaj faaliyeti sürüyor” diyen Akar, 6 adet ‘reis’ sınıfı denizaltı projesinin ilk 4’ünün (PİRİREİS, HIZIRREİS, SEYDİALİREİS, AYDINREİS) yapılmakta olduğunu ifade etti. Akar, “Bu projedeki kazanımlar, Milli Denizaltı (MİLDEN) kapsamında inşa edilmesi hedeflenen yerli ve milli denizaltılar için güçlü bir referans olacaktır” şeklinde konuştu.

REKLAM

Gasp edemezler

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye ve Irak’taki operasyonlar, Barış Pınarı Harekâtı, terör örgütleriyle mücadele, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin olarak özetle şu bilgileri verdi:

*Barış Pınarı Harekâtı sonucu 4300 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. 12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralanmıştır. TSK ile omuz omuza mücadele eden Suriye Milli Ordusundan da 236 personel şehit olmuş, 722 personel yaralanmıştır.

ETLE TIRNAK GİBİYİZ

*Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz, et ve tırnak gibiyiz. Terör örgütü PKK/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi olamaz.

*Rusya, Soçi Mutabakatı kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusundan 34 bin YPG’linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığını bildirdi. Aksi yöndeki bulgular Rusya ile görüşülmektedir. Bu bilgiler teyide muhtaç.

* Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına da göz yummayız.

158 TERÖRİSTE PENÇE

* Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara ve haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyeceğiz.

REKLAM

* Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemileri fırkateyn ve korvetlerin korumasında araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir.

* Irak’ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

* (Tank Palet Fabrikası) Tank yapan ülke olmaktan geri kalamayız. Önce 2 yıl fabrika kursun, bekleyelim olmaz. Tankın bir an önce üretilmesi lazım. BMC burayı modernize edecek, buraya yatırım yapacak.

* Suriye Milli Ordusu başıboş, düzensiz bir ordu değil. BM tarafından tanınan bir geçici hükümet var. Bunun başkanı var Abdurrahman Mustafa. Bu kişi BM nezdinde kabul ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bunlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ben Bütçeler Müdürü değilim, kendi bakanlığımdan sorumluyum.

BEDELLİDEN 668 MİLYON LİRA GELİR

*S-400’de dost düşman tanıması Mod-1, Mod-2, Mod- 3 üzerinden yapılacak. Normal planlandı gidiyor bunlar. Şakası yok. Türkiye’nin egemenliği ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. F-35’lerde dördü fiilen teslim edildi. Üretimi tamamlanan 5. uçak ise hangarda bekliyor. (Yeni Askerlik sistemi) Halen 231 bin 921 yükümlü silah altında. 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etti. Bunlardan 668 milyon TL bedel tahsil edildi.

FETÖ bilançosu: 20 BİN 575

REKLAM

* 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’den 150 general/amiral, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, 1232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla açığa alındı (Toplamda 20 bin 575). Ayrıca 909 emekli personelin daha sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler çerçevesinde rütbeleri geri alınmıştır.

* TSK’nin halihazırdaki mevcudu 367 bin 777’si asker, 41 bin 405’i sivil olmak üzere toplam 409 bin 182 personel şeklindedir.

* Personel teminine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Savunma Üniversitesine bağlı olan Harp Okulları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 7 bin 215, Astsubay Meslek Yüksek Okullarında 4 bin 413, dost ve müttefik ülkelerden 971 misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 599 askeri öğrenci öğrenim görmektedir.

5 terörist öldürüldü

Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk’ta 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin’de 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

OYNAT 01:44 Bakan Akar Ege Denizi üzerinde uçtu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını gerçekleştirdi. Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



