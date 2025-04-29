Hızarcı çetesi 13 suçtan köşeye sıkıştı

Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit iddiasıyla aralarında İhsan Hızarcı’nın da yer aldığı 31 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamesinde, grubun dahil olduğu iddia edilen birçok olaya yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022’de Hızarcı grubuna yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler başkentte “çek-senet tahsilatı, zorla senet imzalatma, tefecilik ve tehdit” suçlarını sistematik biçimde işledi. Grup, Eylül 2022’de gözaltına alındı. Hızarcı ve 20 şüpheli gözaltına alınırken, Hızarcı dahil 4 şahıs tutuklandı. Ancak Hızarcı daha sonra tahliye edildi. Hızarcı ve Aşır Atasoy’un da aralarında bulunduğu birçok şüpheli, 18 Ekim 2024’de tekrar tutuklandı.





DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Başsavcılık, 31 sanık hakkında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Haklarında düzenlenen iddianame, mahkemeye sunuldu ve mevcut dosya ile birleştirilmek üzere yargılama süreci başlatıldı. İddianamede Hızarcı ve grubuna yöneltilen 13 olaya detaylı olarak yer verildi. Sanıklar arasında bir dönem polislik yapmış Ö.A. ve çeşitli kamu görevlilerinin de yer aldığı bildirildi.





SİYASİLERE SALDIRI İDDİASI

İddianameye yansıyan olaylar arasında bir siyasi partinin Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı S.T.’ye yönelik tehdit ve saldırı girişimleri de bulunuyor. Şüphelilerin, S.T’nin ortağı olduğu bir spor salonunu zorla ele geçirmeye çalıştıkları iddia edildi. Hızarcı grubundan bir şüphelinin, “S.T’nin kalemini kırdık. Ya arabasına bomba koyacağım ya da kafasına sıkacağım” şeklinde tehditte bulunduğu, S.T’nin de evinin önünde saldırıya uğradığı öğrenildi.

Örgütün mağdur ettiği iddia edilen kişiler arasında C.D de yer alıyor. Grubun C.D’ye, "Çoluğundan çocuğundan kıymetli mi? Parayı ver kurtul" diyerek tehdit ettiği ifade edildi. Bunun sonucunda C.D’nin Hızarcı’ya 3 milyon TL nakit para ile Passat marka bir aracını verdiği belirtildi. Ayrıca, A.İ.U. isimli müştekinin, Hızarcı’dan aylık yüzde 10 faizle 1 milyon 350 bin TL borç aldığı, bu borcu ödeyemeyince bir dairesini devretmek zorunda kaldığı iddialar arasında yer aldı. İddianamede tüm sanıklar, hakkında 26,5 yıldan 135 yıla kadar hapis isteniyor.



