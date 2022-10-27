Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu

PKK’nın ağustos ayında Konya ve Antalya’da yapmayı planladığı sabotajlar engellendi. 26 Ağustos’ta Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İnşaatlarda çalışan Ahmet Kumak’ın işçilere PKK propagandası yaptığı ve orman yakabileceği belirtiliyordu. Aynı gün Finike’de gözaltına alınan Kumak’ın yanında 1 kilo 932 gram sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, eylem talimatlarına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

‘ATEŞİN ÇOCUKLARI’NDAN

Konya’da hızlı tren hattına, Antalya’da seralara sabotaj düzenleyeceğini itiraf eden Ahmet Kumak, talimatları TikTok üzerinden Suriye’deki “Devran Rojhat” kod adlı teröristten aldığını söyledi. 8 Ağustos’ta Devran Rojhat’ın kendisiyle irtibata geçip Antalya’da ev kiralamasını istediğini belirten Kumak, elebaşının “Akdeniz Bölgesi’nde Ateşin Çocukları yapılanmasının sorumlusu olacaksın” dediği bilgisini verdi. Devran’ın gönderdiği videolardan bomba yapmayı öğrenen Kumak, internetten aldığı sülfürik asiti kullanarak hazırlayacağı karışımla önce Kumluca-Finike arasındaki seraları yakacağını anlattı. Kumak, daha sonra da Kemer Jandarma Komutanlığı arkasındaki ormanı, Kundu-Kemer arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ait otelin bulunduğu ormanlık alanla Kepez ve Döşemealtı’ndaki ormanı yakma hazırlığı yaptığını itiraf etti.

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Hızlı tren hattına sabotaj

İddianamede ifadesine yer verilen terörist Ahmet Kumak, “Devran Rojhat” kod adlı teröristin kendisine para gönderip Mersin’de tarif ettiği torna atölyesine gitmesini, 7 tane freze yaptırıp 2’sini Konya’da hızlı tren hattına yerleştirmesini istediğini söyledi. 7 Mayıs'ta Konya’da eylem yapılacak yerin konumunun geldiğini anlatan terörist, frezelerden birini Meram’daki tren garına yakın demiryoluna yerleştirdiğini, fotoğrafını çekip elebaşına gönderdiğini belirtti.