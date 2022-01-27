HSK duyurdu: Hakim Kemal Alver görevinden alındı

Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü' raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.

Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk, kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı görüntüyü tekrar paylaştı.

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HSK, firari iş insanı Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

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