​Hücre çalışması başlatmışlar: Ankara'daki adreslere yapılan baskınlarda şok ses kayıtları bulundu

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak eylem planları deşifre edilen DHKP-C terör örgütünün memur alan yapılanması Devrimci Memur Hareketi’ne (DMH) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta düğmeye basılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, 8 şüpheliden 7’si yakalanmıştı. Şüphelilerin soruşturmaya konu eylemleri terör örgütü DHKP-C’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği belirtilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevkedilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ
- Şüphelilerin evleri ve örgütün faaliyet merkezi haline gelen Direnişler Meclisi’nde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şok ses kayıtları ortaya çıkarıldı. Örgütün AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı hedef aldığı kayıtlarda, bu konuda hücre çalışmasının başlatıldığının beyan edildiği belirlendi. Yüksel eylemlerini organize eden şüphelilerden ele geçirilen bir başka ses kaydında ise söz konusu eylemleri bırakanları hain ilan ettikleri anlaşıldı. Ayrıca bazı kişilerin zorla eyleme katılmasını sağladıkları tespit edildi. Şüpheli A.K.’nın sözde direniş eylemlerine ilişkin direktifler verdiği ses kayıtları ile savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden hainlerden Mustafa Koçak’ın avukatına ait olduğu ses kayıtları da yine dijital materyallerden çıktı.