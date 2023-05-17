HÜDA PAR: İtirazlar sonrası vekil sayımız düşmedi oy sayımız arttı

Zekeriya Yapıcıoğlu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin sonuçların 19 Mayıs'ta ilan edileceği hatırlatılan açıklamada, kesin sonuçlar açıklandığında vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığının görüleceği kaydedildi.
AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.