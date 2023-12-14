HÜDA PAR'la seçim görüşmesi

Mahalli seçim çalışmalarını artıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. İki lider 31 Mart 2024 mahalli seçimleri ile gündemdeki konuları değerlendirdi. Bu haftasını mahalli seçimlere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de seçim çalışmaları kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı genel merkezde kabul etmişti. Yapıcıoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Prensip olarak Cumhur İttifakı’nın devam etmesi yönünde talep ve irade oluştu. Önümüzdeki günlerde detayları arkadaşlarımız çalışacak ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.