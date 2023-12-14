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HÜDA PAR'la seçim görüşmesi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla AK Parti Genel Merkezi’nde görüşen Erdoğan, Külliye'de ise Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:40 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

Mahalli seçim çalışmalarını artıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. İki lider 31 Mart 2024 mahalli seçimleri ile gündemdeki konuları değerlendirdi. Bu haftasını mahalli seçimlere ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün de seçim çalışmaları kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı genel merkezde kabul etmişti. Yapıcıoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Prensip olarak Cumhur İttifakı’nın devam etmesi yönünde talep ve irade oluştu. Önümüzdeki günlerde detayları arkadaşlarımız çalışacak ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Akile Salih’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i kabul etti. Külliye’de basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Musevi vatandaşlara Hanuka kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlara yönelik kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında tüm Musevi vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamalarının, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletin güvencesinde olmayı sürdüreceğini vurguladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#HÜDA PAR
#AK Parti
#Zekeriya Yapıcıoğlu
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