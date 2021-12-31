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POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB baskınını sert bir dille eleştirdi. Daha önce Merkez Bankası ve TÜİK'e de randevu almadan giderek içeri alınmadığı şeklinde provokasyonlar yapan Kılıçdaroğlu'nun

zamlarda büyük payı olan TÜSİAD'ın binasını basması gerektiğini söyleyen Cevizoğlu, "TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİKi basacağına TÜSİADı basmalıydı
Cevizoğlu' Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programında daha önce randevu talebine yanıt gelmeden Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi tartışıldı.

  • Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor
OYNAT 02:45
Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, canlı yayında söylediği “Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm' sözlerine tepki gösterenlere yönelik, 'CHP yüzünden iktidar olamayan, eleştirileri ve tepkileri CHP'ye yöneltemeyen, yöneltse de sonuç alamayan Atatürkçü kitle, hedefe ulaşabileceğini tahmin ettiği yere öfkesini yönlendirmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı.

"TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"

"Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı." diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
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Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı

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