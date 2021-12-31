Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programında daha önce randevu talebine yanıt gelmeden Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi tartışıldı.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

OYNAT 02:45 Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, canlı yayında söylediği “Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm' sözlerine tepki gösterenlere yönelik, 'CHP yüzünden iktidar olamayan, eleştirileri ve tepkileri CHP'ye yöneltemeyen, yöneltse de sonuç alamayan Atatürkçü kitle, hedefe ulaşabileceğini tahmin ettiği yere öfkesini yönlendirmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"TÜİK'İ MEB'İ BASACAĞINA TÜSİAD'I BASMALIYDI"

"Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'ndan az ya da çok, şunları yapsaydı oy alırdı." diyen Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. Bu petrol ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor.

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GÜNDEM Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı

"TÜSİAD'IN ÖNÜNDE SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNECEKSİN, BU TARAFTA ŞOV YAPACAKSIN"

TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya."