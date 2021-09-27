Hulusi Akar: ABD müttefikliğe yakışmayacak şekilde teröristlere destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğe ve İdlib'de yaşanan gelişmelere dair dikkat çeken mesajlarda bulundu.

"ANLAŞMAYA UYUYORUZ"

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin anlaşmalara uygun hareket ettiğini söyleyen Akar, "Türkiye'nin Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz" dedi.

GÜNDEM PKK Beyaz Saray'da

"YPG PKK'NIN KENDİSİDİR"

"YPG tam anlamıyla PKK’nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir" diyen Akar, ABD'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"ABD TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR"

ABD’li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.

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