Hulusi Akar'dan Pençe harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesine yönelik başlattığı Pençe operasyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.
Harekatın amacıyla ilgili açıklama yapan Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" dedi.
Akar, şunları söyledi:
- "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek.
- Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır."