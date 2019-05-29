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Gündem Hulusi Akardan Pençe harekatı açıklaması
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POLİTİKA

Son dakika: Hulusi Akar'dan Pençe operasyonu açıklaması

Hulusi Akar'dan Pençe harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" dedi. Akar ayrıca bölgede teröristlere ait girilmedik mağara ve in bırakılmayacağına değindi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, operasyonu bizzat yönetti.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, operasyonu bizzat yönetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesine yönelik başlattığı Pençe operasyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Harekatın amacıyla ilgili açıklama yapan Akar, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Akar, şunları söyledi:

  • "Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek.
  • Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır."

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Girilmedik mağara kalmayacak

Girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatının amacını açıkladı.
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