Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ve Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen göçmenleri para karşılığında Romanya’ya götüren Iraklı çete yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren ilk olay 26 Nisan 2022 günü yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Kaptan Faik Ali isimli teknede yakalanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu iki kişi, tekneyi göçmen kaçakçılığı için kullandıklarını ve tekneyi George isimli kişinin ayarladığını itiraf etti.

ROMANYA’YA GÖÇ YOLU

Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 16 Mayıs 2022 günü Romanya kara sularında durdurulan ve içerisinde 27 düzensiz göçmen ile 2 organizatörün bulunduğu teknenin George kod adlı Shorsh Jaafer Tahr Tahr tarafından ayarlandığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda, 9 Haziran 2022 günü Rumeli Feneri’nde bulunan bir teknede yakalanan 2 Afganistan ve 1 Somali uyruklu kişinin, 20 Haziran’da yakalanan 28 düzensiz göçmenin, 30 Haziran günü Şile Kurfalı Mahallesi’nde karadan üç deniz mili açıklarda Romanya’ya doğru hareket eden bir teknede yakalanan 58 düzensiz göçmenin kaçışının George kod adlı Shorsh Jaafer Tahr Tahr’ın organize ettiği belirlendi.

7 BİN DOLARA GÖTÜRÜYORLAR

Çalışmalarını sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahr’ın lideri olduğu çetenin Türkiye’de bulunan düzensiz göçmenleri 5-7 bin dolar arasında değişen fiyat karşılığında deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya’ya götürdüğü ortaya çıkardı. Çetenin düzensiz göçmenleri sağlıksız koşullarda, güvenliksiz ve hurdaya ayrılması gereken teknelerle hayatlarını tehlikeye atacak şekilde Romanya’ya götürmeye çalıştığı da tespit edildi. George kod adlı çete liderini teknik takibe başlayan jandarma ekipleri 2022 yılı içerisinde 4 ayrı operasyon yaparak çete üyesi organizatörleri tek tek yakaladı.,

78 göçmen yakalandı

Çeteye ilk iki operasyon 13 Temmuz 2022’de Sarıyer Kısırkaya’da gerçekleşti. İki baskında 36 göçmen yakalandı. 3. operasyon çetenin Romanya’daki ayağına 19 Ağustos’ta yapıldı. 78 düzensiz göçmen ile 2 organizatör ele geçirildi. 4. operasyon ise 10 Kasım’da Arnavutköy Karaburun’da gerçekleştirildi. 7 metre uzunluğundaki bir botla Romanya’ya gitmek üzere yola çıkan 18 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Tüm çalışmaların sonrasında suç çetesi lideri Tahr ve 6 çete üyesi dün gözaltına alındı.



