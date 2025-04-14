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Husumetli aileler karakol çıkışı tekme tokat birbirine girdi: Bir ağır yaralı

Husumetli aileler karakol çıkışı tekme tokat birbirine girdi: Bir ağır yaralı

09:3914/04/2025, Pazartesi
IHA
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Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışı başlayan ve bir kişinin ağır yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'taki olay merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti. İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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