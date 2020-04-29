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Gündem Husumetli iki aile arasında zeytin fidanı kavgası 1 ölü, 7 yaralı
MANİSA

Husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, husumetli iki aile arasında zeytin fidanının kırılması üzerine çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Husumetli oldukları öğrenilen iki aile zeytin fidanının kırılması nedeniyle tartıştı.
Husumetli oldukları öğrenilen iki aile zeytin fidanının kırılması nedeniyle tartıştı.

Olay, saat 22.30 Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. İddiaya göre, Nar ailesinin evinin önünde bulunan zeytin fidanının kırılması sonucu aynı mahallede oturan ve husumetli oldukları öğrenilen Gökçen ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz ve Ali Gökçen tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Selahattin Nar (20), Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar, Türkan Özer, Dudu Nar ve yine Dudu Nar ile Caner Andirman vurularak yaralandı.

DHA
Selahattin Nar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Selahattin Nar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Müslüm Nar’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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