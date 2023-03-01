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Hüzünle sevinci bir arada yaşadık

Depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma ekipleri yüzlerce canı kurtardı. O ekiplerden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma timleri bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Tuncay Özbek, arama kurtarma çalışmaları sırasında hüznü ve sevinci beraber yaşadıklarını söyledi.

Burak Doğan
Burak Doğan
Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma ekipleri yüzlerce canı kurtardı.

Depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma ekipleri yüzlerce canı kurtardı.

Depremlerde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay’da arama kurtarma ekipleri yüzlerce canı kurtardı. O ekiplerden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma timleri bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Tuncay Özbek, arama kurtarma çalışmaları sırasında hüznü ve sevinci beraber yaşadıklarını söyledi.

HAMİLE ANNEYİ KURTARDIK

Depremin olduğu günden itibaren bütün bölgelere yayıldıklarını anlatan Özbek, “Hem çok üzüldüğümüz hem de çok sevindiğimiz anlar oldu. İki çocuğuyla beraber kurtardığımız bir anne vardı. Bir tanesi çok küçüktü, onu emzirerek hayatta tutmuştu. Diğerini ise tükürüğüyle hayatta tuttuğunu söyledi. Çok inançlıydı. Ses irtibatını kurduğumuz andan itibaren sürekli konuştuk onu oradan sağ salim çıkardık. Onları çıkarttığımızda bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir sevinç yaşadık. Ama çok üzüldüğümüz zamanlar da oldu. Mesela hamile bir anneyi kucağında çocuğuyla beraber hayatını kaybetmiş bir şekilde bulduk. O da bizi çok hüzünlendirmişti. Yani acıyla hüznü beraber yaşadığımız durumlar oldu. Çok büyük bir felaket yaşadık. Bütün memleketimize, bütün milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.


#Hatay
#Deprem
#Jandarma Genel Komutanlığı
#JAK
1 saat önce
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Hüzünle sevinci bir arada yaşadık
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