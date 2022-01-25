İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan 2017 tarihli açıklama ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklaması.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yaklaşan kar yağışını günler öncesinden haber verdi. Valilik ve ilçe belediyeleri gerekli hazırlıkları yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilginç bir gelişme yaşandı.

Belediye, karla mücadelenin en önemli unsurlarından tuz alım ihalesini iptal etti. Böylece 100 bin tonluk tuz alım imkanı ortadan kalktı.

Öte yandan ağır iklim şartları altında çalışması gereken kar küreme araçlarının, beyaza bürünen yollarda ilerleyememesi, hatta kaza yapmasıyla İstanbul’da trafik kilitlendi. Kar üstünde ilerleyemeyen araçlarda kış lastiğinin olmaması dikkat çekti.

Öte yandan benzer bir şekilde İETT otobüslerinin de kış lastiği olmaksızın sefere çıktığı ve yolda kaldığı gözlemlendi.

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GÜNDEM "İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"

Kar yüksekliğinin yer yer 60 santimetreye ulaştığı İstanbul’da büyük bir mağduriyet yaşandı.

İstanbul en ağır kışlarından birini 2017 yılında geçirdi. Kadir Topbaş yönetimindeki belediyede, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda önlemler hızla alındı. Kar yüksekliğinin 120 santimetreye ulaştığı mega şehirde sadece birkaç günde 136 bin ton tuz 539 ton solüsyon yollara serpilerek buzlanmanın önüne geçildi. Bu rakam bu yıl 41 bin ton tuz ve 21 ton solüsyonda kaldı.