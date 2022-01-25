Gündem İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı
İSTANBUL

İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kısa bir sürede tüm şehri felç etti. Ana arterler de dahil olmak üzere neredeyse tüm yolla kapandı. En son 2017 yılında şiddetli bir kış geçiren İstanbul’da, o dönemin İBB yönetimi tarafından alınan önlemlerle benzer manzaralarının önüne geçilmişti. İşte İstanbul’u beyaz esarete götüren süreç.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan 2017 tarihli açıklama ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklaması.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yaklaşan kar yağışını günler öncesinden haber verdi. Valilik ve ilçe belediyeleri gerekli hazırlıkları yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilginç bir gelişme yaşandı.

Belediye, karla mücadelenin en önemli unsurlarından tuz alım ihalesini iptal etti. Böylece 100 bin tonluk tuz alım imkanı ortadan kalktı.

Öte yandan ağır iklim şartları altında çalışması gereken kar küreme araçlarının, beyaza bürünen yollarda ilerleyememesi, hatta kaza yapmasıyla İstanbul’da trafik kilitlendi. Kar üstünde ilerleyemeyen araçlarda kış lastiğinin olmaması dikkat çekti.

İstanbullu çekti
OYNAT 00:51
İstanbullu çekti "Kar küreme aracı yolda kalmış kış lastiği yok"
İstanbul'da etkili olan kar şehri kilitledi. Karla mücadele etmesi gereken küreme araçlarında kış lastiği olmayınca onlar da yolda kaldı. Vatandaşlar sağlı sollu park eden kar küreme araçlarını görüntüleyerek İBB'ye tepki gösterdi.


Öte yandan benzer bir şekilde İETT otobüslerinin de kış lastiği olmaksızın sefere çıktığı ve yolda kaldığı gözlemlendi.

"İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"
GÜNDEM
"İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"

  • Kar yüksekliğinin yer yer 60 santimetreye ulaştığı İstanbul’da büyük bir mağduriyet yaşandı.

İstanbul en ağır kışlarından birini 2017 yılında geçirdi. Kadir Topbaş yönetimindeki belediyede, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda önlemler hızla alındı. Kar yüksekliğinin 120 santimetreye ulaştığı mega şehirde sadece birkaç günde 136 bin ton tuz 539 ton solüsyon yollara serpilerek buzlanmanın önüne geçildi. Bu rakam bu yıl 41 bin ton tuz ve 21 ton solüsyonda kaldı.

  • İBB yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
21 saattir evine gidemedi

21 saattir evine gidemedi

​Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım.
En ucuz sıfır otomobiller

En ucuz sıfır otomobiller

​Tüm fiyatlar düştü: Güncel liste yayınlandı.
İBB 2022 kışına hazırlıksız girince İstanbul kilitlendi vatandaş mahsur kaldı

​Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Memur ve memur emeklileri için tarih belli oldu.

​Günlük 150 liraya yaptıkları iş yürekleri ağza getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.