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POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu kendi trafik sorununu çözdü: Tekne 'makam aracı' oldu

Daha önce "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyerek vaatler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı. İstanbullular saatlerce trafik çilesi çekerken tekneyle işe gidip gelerek sefa süren İmamoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullandığı, toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştığı ortaya çıktı.

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İBB Başkanı İmamoğlu kendi trafik sorununu çözdü: Tekne makam aracı oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. İşe gitmek için hizmet teknesini özel ulaşım aracına çeviren İmamoğlu, deniz kirliliğini tespit etmek amacıyla çalışan Çevre 1 teknesiyle toplamda 256 kez sefer yaptı. Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Çevre-1 teknesini kullandıkları bildirildi. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Günlük yakıt maliyeti 12 bin liraya mal olan İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle yaptığı seyahatlerin yakıt maliyeti ise toplamda 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

İMAMOĞLU ÇEVRE-1 TEKNESİNİ MAKAM ARACI YAPTI; İŞE GİT GEL 12 BİN TL!

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe gitmek için İBB'nin hizmet teknesini kullandığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte Çevre-1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun göreve geldiğinden beri Çevre 1 teknesiyle yaptığı yolculukların maliyeti ise milyonlarca lirayı aştı.

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KENDİ TRAFİĞİNİ ÇÖZDÜ

"Trafik bu kentin kaderi olamaz. Bu sorunu çözeceğiz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kendi trafik sorununa çözüm buldu. Uluslararası gemilerin kirliliğini denetleme görevini yürüten Çevre 1 isimli gemi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. Haziran 2019 seçimlerinden sonra İBB koltuğuna oturan İmamoğlu, göreve gelir gelmez gemiyle yolculuk yapmaya başladı.

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ROTASI DEĞİŞMEDİ

İmamoğlu'nun tekneyle yaptığı yolcuklar şöyle gerçekleşiyor: 25 Haziran 2019'da saat 10:08'de Yenikapı sahilinden hareket eden Çevre 1, saat 11:24'te Beylikdüzü Marina'ya varıyor. 3 dakika sonra İmamoğlu'nu alan tekne 11:27'de hareket ederek, Yenikapı'ya 12:17'de ulaşıyor. 15 Temmuz 2020'de ise 07:48'de Yenikapı'dan çıkan Çevre 1, 08:48'de Beylikdüzü'ne geliyor.

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  • İmamoğlu'nun binmesiyle 09:07'de yeniden kalkış yapan tekne, 09:56'da Yenikapı'ya giriş yapıyor. 01 Nisan 2021'de de rota değişmiyor. 07:54'te Yenikapı'dan ayrılan Çevre 1, 54 dakika sonra Beylikdüzü'ne ulaşıyor. Vardıktan 4 dakika sonra İmamoğlu'nu alan Çevre 1, 10:06'da Yenikapı'ya yanaşıyor.

MİLYONLARCA LİRALIK YAKIT HARCANDI

Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı.

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  • İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.
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