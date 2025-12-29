Yeni Şafak
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebi

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’a adli kontrol talebi

18:30 29/12/2025, Pazartesi
IHA
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve şoför Hakan Köse, yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ’rüşvet almak’ suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım kişilere yönelik ’zimmet’, ’irtikap’, ’rüşvet vermek’, ’rüşvet almak’ ve ’ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nde görev alan Bekir Önder, iş adamı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.


Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Bekir Önder ’rüşvet almak’ suçundan, İbrahim Amedi ’rüşvet vermek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer şüpheliler Albayrak ve Köse ise ’rüşvet almak’ suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.



