Gündem İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi
POLİTİKA

İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şener'in TVNET'te gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

Gazeteci Nedim Şener, dün katıldığı TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personelin işe alındığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını iddia eden Şener'in sözleri ülke gündemine oturdu. Şener'in, söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi
Murat Ongun - Nedim Şener

Dün akşam saatlerinde TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programında, İBB'nin iş verdiği terör iltisaklı kişilere ilişkin hazırlanan iddianameden detayları veren Nedim Şener, çarpıcı iddialarda bulundu.

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İstanbul seçimlerini kazanmanın diyetini ödediğini vurgulayan Şener, "HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar" diye konuştu.

Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında
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Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN İDDİALARDAN YALNIZCA BİR TANESİNE KARŞI ÇIKTI

Açıklamalar, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u rahatsız etti. Şener'in söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi.

ŞENER BELGELERİ PAYLAŞTI: 300 YETERLİ BİR RAKAM MI?

Ongun'un, "335 sayfalık iddianamede böyle bir ifade yok. 'Yüzlerce yardım kartı' ifadeni ispat etmeni bekleyeceğiz" sözlerine iddianamelerden görsellerle yanıt veren Şener, "İddianamedeki bilgilere ve sizin İSPER personeli olanların telefon konuşmalarına göre; İBB’nin yardım kartlarının 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılması yeterli bir rakam mı?" dedi.

Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında​
OYNAT 03:15
Nedim Şener 'İBB'deki panik havasının' nedenlerini anlattı: İmamoğlu her şeyin farkında​
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı kişiler için açılan 'özel teftiş' soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yi yanında tutarak, İstanbul seçimlerini kazanmanın diyetini ödediğini vurgulayan Şener, 'HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar' diye konuştu.
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İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şenerin TVNETte gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

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İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şener'in TVNET'te gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi
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İBB Sözcüsü Murat Ongun Nedim Şener'in TVNET'te gündeme getirdiği onlarca iddiadan yalnızca birisine karşı çıkabildi

Gazeteci Nedim Şener, dün katıldığı TVNET canlı yayınında, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) terör iltisaklı personellere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. HDP'ye diyet ödemek için İBB'de yüzlerce personelin işe alındığını ve bu kişilerin maaşlarından terör örgütü için kesinti yapıldığını iddia eden Şener'in sözleri ülke gündemine oturdu. Şener'in, söz konusu açıklamalara yer verdiği video paylaşımının altına yorum yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, onlarca iddiadan sadece 'yardım kartı' kısmını ispat etmesini istedi.

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