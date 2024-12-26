İBB zehir dağıttı: 51 kişi hastaneye kaldırıldı

Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı.
Dün sabah saatlerinde okulun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtıldı. Dağıtımdan kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. 51 öğrenci, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kumanyaların, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı program öncesi dağıtıldığı belirtildi.
NUMUNE ALINDI
İstanbul Valisi Davut Gül, “Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti: “Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu.”