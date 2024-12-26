İBB zehir dağıttı: 51 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, “Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti: “Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu.”