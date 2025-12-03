İBB’deki casusluk aydınlatılsın

31 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 455 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara “CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan casusluk iddiası karşısında sizce nasıl hareket etmelidir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 74,7'si “Sürecin soruşturulmasına destek olmalıdır”, yüzde 25,3’ü ise “Soruşturma sürecini kendi lehine çevirmeye çalışmalıdır” cevabını verdi.

Araştırma, casusluk iddiasına ilişkin tutumun seçmen profiline göre nasıl farklılaştığını da ortaya koydu. CHP seçmeninin yüzde 51,1’i parti yönetiminin soruşturma sürecine destek vermesi gerektiğini savunurken, yüzde 48,9’luk kesim ise partinin süreci kendi lehine çevirmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Araştırmaya katılan AK Parti seçmeninin yüzde 95,8’i, MHP seçmeninin yüzde 93,7’si, DEM Parti seçmeninin yüzde 90,5’i ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 59,3’ü iddiaların üzerinin örtülmemesi, CHP’nin tam şeffaflık göstermesi ve soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine destek vermesi gerektiği düşüncesinde.