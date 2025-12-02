'Disiplin'e İmamoğlu damgası: Adamından vazgeçmedi

CHP’nin 39'uncu Olağan Kurultayı’nda PM seçimlerinde 217 oy, YDK seçimlerinde 245 oy geçersiz sayıldı. 15 kişilik YDK listesinde de önemli ölçüde değişiklik oldu. Özel'in anahtar listesinde mevcut YDK'dan 7 kişi korundu. Kesin olmayan sonuçlara göre PM’de en yüksek oyu bin 22 ile Polat Şaroğlu aldı. Şaroğlu, İstanbul İl Başkanı olarak görevini sürdüren Gürsel Tekin'le Kılıçdaroğlu döneminden bu yana itilaflı isimlerin başında yer alıyordu. Öte yandan Şaroğlu'nun en yüksek oyu almasına rağmen kurultayda söz almaması partililerin tepkisini çekti. Bu durumda çoğu milletvekilinin haberinin olmaması da delegelerin eleştirilerine neden oldu.