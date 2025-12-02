'Disiplin'e İmamoğlu damgası: Adamından vazgeçmedi

CHP’de eski Parti Meclisi'nde yer alan 60 isimden 48'i listede yerini korurken, 12 isim liste dışı kaldı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in yeniden getirilmesi beklenirken, Parti Sözcülüğü'ne de çok sayıda talipli var.
39. Olağan Kurultayı’nı tamamlayan CHP’de, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı için mevcut başkan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer düşünülüyor. CHP, 61'inci kurultayını da geride bıraktı. Dördüncü kez genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) sayısını 80'e çıkardı. Eski PM'de yer alan 60 isimden 48'i listede yerini korurken, 12 isim liste dışı bırakıldı. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı için bu cumartesi seçim yapılacak. YDK başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınan mevcut başkan Özer'in görevine devam etmesi bekleniyor. Özer’in adı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” ve şaibeli kurultay soruşturmalarında yer alıyor.
İLK MYK BU CUMARTESİ
32 yeni ismin PM'ye girdiği CHP'de Özgür Özel cumartesi günü tüzük gereği PM'yi toplantıya çağıracak. Toplantıda Özel, CHP'nin 10 ya da 12 kişilik yeni MYK'sını oluşturacak. Yeni MYK'da Bihlun Tamaylıgil'in görev alması beklenirken, Zeynel Emre, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Ozan Bingöl ve Yalçın Karatepe gibi isimlere de görev verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 38'inci Olağan Kurultay'da Özel’e karşı aday olan ama son dakikada adaylıktan çekilen aralarında İlhan Cihaner’in de yer aldığı isimlerinse MYK'da yer alması beklenmiyor.
Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın ikiye bölünmesi de gündemde geldi. Böyle bir durumda Burhanettin Bulut, Parti Sözcüsü olmazsa Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürecek. Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı Volkan Gültekin'in getirilmesi planlanıyor. Bu durumun krize neden olmasından çekinildiği için bu çalışma planlama aşamasında kalabileceği belirtiliyor.
PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE RAĞBET ÇOK
MYK'da ise parti sözcülüğünün değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yerine talip olan isimler arasında Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin de adı geçiyor. Genel Sekter Selin Sayek Böke'nin de parti sözcüsü olmak istediği ancak Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun bu talebe uzak durduğu ifade edildi. Gölge kabinede görevli olan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in adı da sözcülük için geçenler arasında.
'Şaibeli' isimler listede
- PM listesinde yer alan bazı isimlerin son dönemde farklı adli soruşturmalarda yer alması dikkat çekiyor. PM listedeki Baki Aydöner’in İmamoğlu soruşturmasında tutuklu sıfatıyla yer alıyor. Aydöner ayrıca, 38. Olağan Kurultay’da “delegelere rüşvet” verildiği iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılandı. Aynı dosyada haklarında fezleke hazırlanan milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer de bulunuyor. Özer’in adı İmamoğlu suç örgütü yönelik iddianamede de geçiyor. Özer bu soruşturmada CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alındığı iddia edilen ‘para kuleleri’ yolsuzluğunda ve 'tanıklara baskı' suçlamalarıyla yer alıyor. Özer hakkındaki soruşturma, dokunulmazlık gerekçesiyle Ankara Başsavcılığı’na devredildi.
462 oy geçersiz
- CHP’nin 39'uncu Olağan Kurultayı’nda PM seçimlerinde 217 oy, YDK seçimlerinde 245 oy geçersiz sayıldı. 15 kişilik YDK listesinde de önemli ölçüde değişiklik oldu. Özel'in anahtar listesinde mevcut YDK'dan 7 kişi korundu. Kesin olmayan sonuçlara göre PM’de en yüksek oyu bin 22 ile Polat Şaroğlu aldı. Şaroğlu, İstanbul İl Başkanı olarak görevini sürdüren Gürsel Tekin'le Kılıçdaroğlu döneminden bu yana itilaflı isimlerin başında yer alıyordu. Öte yandan Şaroğlu'nun en yüksek oyu almasına rağmen kurultayda söz almaması partililerin tepkisini çekti. Bu durumda çoğu milletvekilinin haberinin olmaması da delegelerin eleştirilerine neden oldu.