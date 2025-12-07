İBB’deki soygun ahlaki bir kriz

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, ahlaki yozlaşmaya dikkat çekerek CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna değindi. Bahçeli, “Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?” diye sordu.