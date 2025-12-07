İBB’deki soygun ahlaki bir kriz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu diploma törenine katıldı.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, ahlaki yozlaşmaya dikkat çekerek CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna değindi. Bahçeli, “Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu, her tarafa sıçramış gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?” diye sordu.
TARİHİ FIRSATI KAÇIRAMAYIZ
Bahçeli, Terörsüz Türkiye’ye ilişkin de özetle şunları kaydetti: “Aşama aşama, kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz. Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın eşiğindeyiz. Ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. Son yüz yıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz. Ütopik görüşlere, uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz.