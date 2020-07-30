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POLİTİKA

İBB’den ‘İstanbul’un akciğerine’ kaçak inşaat

İBB’den ‘İstanbul’un akciğerine’ kaçak inşaat

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nda kaçak yapı inşa ediyor. Geçtiğimiz aylarda yandaş bir şirkete 26 milyon TL’lik ihale veren CHP’li İBB yönetimi, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre proje onay merci olan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin almadan kaçak yapı inşaatlarına başladı. Bu durum, İstanbul’un akciğeri niteliğindeki ormanda yaşayan canlıların doğal ekosistemini de tehdit ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li İBB yönetimi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin almadan kaçak yapı inşaatlarına başladı.
CHP'li İBB yönetimi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin almadan kaçak yapı inşaatlarına başladı.

CHP’li İBB, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nı halka açma bahanesi adı altında resmen ranta açtı. İstanbul’un akciğeri niteliğindeki ormanda, kaçak yapılar inşa etmeye başladı.

BOĞAZ MANZARALI “İBBKONDU”

Sarıyer ilçesinde yer alan Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, 1 milyon metrekareyi aşkın bir alanı kapsıyor. Yüzyıllardır doğallığını koruyan ormanlık alan, farklı türdeki çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yıl içerisinde çok sayıda göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan ormanın geleceği, CHP’li İBB yönetimi elinde tehdit altında. Halka açma bahanesiyle ranta açılan ormanlık alanın içerisinde çok sayıda inşaat yapıldığı tespit edildi.

Ancak, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyordu. İlgili müdürlükten izin almadan başlatılan ve halen devam eden kaçak inşaat faaliyetleriyle hem çok sayıda “İBBKondu” inşa ediliyor hem de canlıların ekosistemi tehdit ediliyor.

CHP’li İBB’den, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'na kaçak inşaat
OYNAT
CHP’li İBB’den, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'na kaçak inşaat
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nda kaçak yapı inşa ediyor. Geçtiğimiz aylarda yandaş bir şirkete 26 milyon TL'lik ihale veren CHP'li İBB yönetimi, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre proje onay merci olan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadan kaçak yapı inşaatlarına başladı. Bu durum, İstanbul'un akciğeri niteliğindeki ormanda yaşayan canlıların doğal ekosistemini de tehdit ediyor.


EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

İnşaat ve yol çalışmalarının yanı sıra ormanlık alanın içerisine manolya, zeytin ağacı, çalı türleri gibi çeşitli ağaçlar da ekiliyor. Ormanın kendine özgü habitatında bulunmayan ağaç ve bitki türlerinin ekilmesi, ekosistemi de olumsuz etkiliyor.

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YANDAŞ FİRMAYA 26 MİLYON TL’LİK KIYAK

İlgili müdürlüğe hiçbir şekilde başvuruda bulunmayan CHP’li İBB yönetimi, geçtiğimiz Mart ayında da Hacıosman Atatürk Kent Ormanı için “Çevre Düzenleme İnşaatı” ihalesi açmıştı. İhale, 26 milyon 605 bin TL bedel ile ihale yandaş bir şirkete verildi.

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