İBB provokasyonuna şehidi alet etti: Bakanlıktan yalanlama geldi

İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB'nin terör iltisaklı kişileri nasıl işe soktuğunu belgeleriyle kamuoyuna açıklamıştı. Açıklamaların ardından İBB yönetimi, "Şehit yakınına terörist dediler" diyerek algı operasyonuna girişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında “PKK’nın dağ kadrosundan” dediği Muharrem Kılıç'ın 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı'nı paylaşarak, "Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun’un provokasyonuna karşı açıklamada bulundu. Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurguladı.

REKLAM

Ayrıca zanlının 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği belirtildi.

Murat Ongun'un yalanlarına bir diğer yanıt da İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin’den geldi. Gültekin, “Yine yalanınla yakalandın. 2016’da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç’ın kardeşi Muharrem Kılıç kim?” diyerek gerçekleri bir bir ortaya koydu.

Şehit yakını dedikleri Muharrem Kılıç 2014’te, PKK’ya kırsala katılırken yakalandı.

Gültekin, "Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre’de kayak tatilinde İstanbul’daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi. Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken. 2016’da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç’ın kardeşi Muharrem Kılıç kim?2014’te, PKK’ya kırsala katılırken yakalandı.

Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017’de PKK şehir yapılanması YPS’de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018’de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi. Siz aldınız, örtülediniz… Tam da bunu söylüyoruz. Utan!" diyerek belgelerle provokasyona kalkışan ongunu yalanladı.