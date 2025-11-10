İBB'nin bankamatik müdürleri

Sayıştay’ın 2024 raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yönetimsel zaafların ve mevzuat dışı uygulamaların sistematik hale geldiğini ortaya koydu. Kadro fazlalığı, araç envanterindeki kayıtsızlık, usulsüz işe alımlar ve doğrudan teminle yapılan milyonluk harcamalar, kamu kaynaklarının etkin yönetilmediğini bir kez daha gösterdi. Sayıştay raporunda, belediyedeki yönetici kadrolarındaki keyfî uygulamalara dikkat çekildi. Tespitte, meclis kararıyla belirlenen 30 daire başkanlığı ve 122 birim müdürlüğüne karşılık, 47 daire başkanı ve 145 birim müdürü bulunduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin 17’sinin kadro unvanı daire başkanı olmasına rağmen fiilen görev yapmadığı, benzer şekilde 23 birim müdürünün de sadece unvan üzerinden maaş aldığı belirtildi.





VEKÂLETLER SÜREKLİ HALE GETİRİLDİ

Raporda, vekâletlerin “geçici” değil sürekli hale getirildiği, yönetici pozisyonlarını fiilen doldurmayan kişilere vekalet aylığı ödendiği vurgulanarak “Kadro unvanı daire başkanı veya şube müdürü olup fiilen bu görevleri yapmayanlara, kazanılmış hakları gerekçesiyle yönetici maaşı ödenmektedir” denildi. Raporda ayrıca, belediyenin iştirak şirketleri üzerinden doğrudan personel alımlarında güvenlik prosedürlerinin ihlal edildiği tespit edildi. Denetçilere göre, 166 kişi arşiv araştırması sonuçlanmadan işe başlatıldı.





11 MİLYON LİRALIK DOĞRUDAN ALIM

Sayıştay’ın en dikkat çekici bulgularından biri ise Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nün hizmet alımı sürecinde ortaya çıktı. 2023 yılı sonunda sona eren kültür-sanat hizmet alımı ihalesinin ardından, yeni döneme ilişkin ihale 25 Ocak 2024’te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir aylık boşlukta, etkinliklerin aksamaması bahanesiyle 13 ayrı doğrudan temin gerçekleştirildi. İhaleye ayrılan ödeneğin tükenmesiyle birlikte 10 farklı harcama kalemi daha doğrudan teminle yapıldı. Toplam 10 milyon 929 bin 300 liralık bu harcamaların, mevzuatta yer alan doğrudan temin limitlerini aşmamak için parçalara bölündüğü tespit edildi.





Aynı iş için iki ayrı ihale

Sayıştay, aynı kapsamda değerlendirilebilecek alımların “bağımsız işler” gibi gösterildiğini belirtti. Örnek olarak, “Kadınlara özel etkinliklerde dağıtılmak üzere bez çanta alımı” ile “şal alımı” işlerinin aynı nitelikte olduğu, ancak bir gün arayla iki ayrı ihale olarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Denetçiler, bu uygulamanın Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine açıkça aykırı olduğunu kaydetti. Raporda, doğrudan temin yöntemiyle yapılan kültürel etkinliklerin Tasarruf Genelgesi’ni ihlal ettiği de açıkça vurgulandı.



