İBB'nin cami önündeki konserine tepki yağıyor: Vatandaşlardan protesto çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cumhuriyet ve gençlik buluşmaları adı altında Beyazıt Camii’nin dibinde yarın (22 Ekim çarşamba) gün boyu birçok şarkıcı ve grupla konser ve eğlence düzenliyor.

'Gençlik Buluşmaları — Kampüse Dönüş' etkinliğinin Beyazıt Camii gibi tarihi bir ibadethaneye bitişik alanda yapılacak olması ise vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı.

Hey Douglas ve Güneş'in konser vereceği etkinliğin Beyazıt Camii’nin duvar dibinde düzenlenecek olması nedeniyle bazı vatandaşlar, camii cemaatinin hassasiyetlerinin göz ardı edildiğini ifade etti.

"Kışkırtmaya geçit yok, Beyazıt Camii'nde buluşuyoruz"

Konserin dini mekanın ruhuna aykırı olduğunu, provokatif ve cemaati rahatsız edici nitelikte olduğunu belirten vatandaşlar sosyal medyada protesto çağrılarında bulundu.

Yapılan protesto çağrılarında şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi Beyazıt Camii Şerifi bahçesinde müstehcenliğe, provokasyona, kışkırtmaya GEÇİT YOK! 22 Ekim Çarşamba öğlen namazında Beyazıt Camii’nde buluşuyoruz."







