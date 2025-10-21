Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB'nin cami önündeki konserine tepki yağıyor: Vatandaşlardan protesto çağrısı

İBB'nin cami önündeki konserine tepki yağıyor: Vatandaşlardan protesto çağrısı

18:5121/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İBB'nin konserini protesto eden vatandaşlar Beyazıt Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı.
İBB'nin konserini protesto eden vatandaşlar Beyazıt Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı.

İBB'nin 'Gençlik Buluşmaları — Kampüse Dönüş' adıyla Beyazıt Meydanı'nda düzenleyeceği konser tepki çekti. Vatandaşlar, etkinliğin Beyazıt Camii'nin hemen yanı başında, tarihi bir ibadethaneye bitişik alanda konser düzenlenmesinin dini mekanın ruhuna aykırı olduğunu vurgulayarak etkinliğe karşı protesto çağrılarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cumhuriyet ve gençlik buluşmaları adı altında Beyazıt Camii’nin dibinde yarın (22 Ekim çarşamba) gün boyu birçok şarkıcı ve grupla konser ve eğlence düzenliyor.

'Gençlik Buluşmaları — Kampüse Dönüş' etkinliğinin Beyazıt Camii gibi tarihi bir ibadethaneye bitişik alanda yapılacak olması ise vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı.

Hey Douglas ve Güneş'in konser vereceği etkinliğin Beyazıt Camii’nin duvar dibinde düzenlenecek olması nedeniyle bazı vatandaşlar, camii cemaatinin hassasiyetlerinin göz ardı edildiğini ifade etti.

"Kışkırtmaya geçit yok, Beyazıt Camii'nde buluşuyoruz"

Konserin dini mekanın ruhuna aykırı olduğunu, provokatif ve cemaati rahatsız edici nitelikte olduğunu belirten vatandaşlar sosyal medyada protesto çağrılarında bulundu.

Yapılan protesto çağrılarında şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi Beyazıt Camii Şerifi bahçesinde müstehcenliğe, provokasyona, kışkırtmaya GEÇİT YOK! 22 Ekim Çarşamba öğlen namazında Beyazıt Camii’nde buluşuyoruz."



#İBB
#Konser
#Beyazıt Meydanı
#Beyazıt Camii
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM Banka Promosyon son durum 2025: EGM promosyon ihalesinde yeni oturum kararı var mı? İhale ertelendi mi? İşte son gelişmeler