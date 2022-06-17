İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor: Tövbe Yarabbi!

İstanbul Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Doğaçlama Dans Festivalinin etkileri devam ediyor. 19 Haziran’a kadar devam edecek olan programın beşinci gününde Dolapdere’de bulunan ARTER Sanat Galerisinin bahçesinde ‘Hoist’ dans gösterisi yapıldı. Önce, renkli ve şeffaf tayt giyen dansçılar yerde serili olan yorganların içine girdi. Beş on dakika bekledikten sonra, inleyerek yerde emeklemeye başladılar.
BU NASIL DANS
Dolapdere halkı da gösterinin ne olduğuna anlam veremedi. Yeni Şafak’a konuşan kaportacı Cahit Çelik, “Dolapdere’de oturmuyorum. Burada tamirhanem var. Arabaya pasta cila yaparken birden taytlı kişileri gördüm. Bir hazırlık yaptıklarını gördüm. Meraktan baktım, yere yorganları attılar. Dans desen değil, müzik de yok.
Sabahtan beri bakıyorum, ne olduğuna anlam veremedim” dedi. Hayatı boyunca böyle bir dans görmediğini belirten kaportacı Kazım Sertgel ise “Burada yaşıyorum. Cahit bana söyleyince merak ettim bakmaya geldim. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Garip garip sesler çıkarıyorlar. Yerde sürünüyorlar. Böyle dans mı olur?” şeklinde konuştu.
HAYATIMDA GÖRMEDİM
Camdan gösteriyi seyreden Dolapdere sakini Hanife Çelik şunları söyledi: “Arter ilk kurulduğunda bizi çağırmışlardı. Her etkinliğe katılırdık. Şimdi kimse bize ses etmedi. Muhtemelen anlamayacağımızı düşündüler. Halka açık bir gösteriymiş. Vallahi anlamadım. Bu ne böyle?”
Gösteriden haberinin olmadığını belirten Murat Aktaş, “Halka açıkmış ama bu halk biz miyiz? Komik, yerde sürünüyorlar. Tövbe Yarabbi, ben böyle bir şey hayatım boyunca görmedim” dedi.
Alay konusu olmuştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali”nin daha önceki performanslarından biri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenmişti. O zaman da kameralara yansıyan ilginç görüntüler çok konuşuldu. Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke’nin “Instant Composition” gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke’nin hareketleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu yapıldı.