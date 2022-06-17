Gündem İBBnin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor Tövbe Yarabbi
İSTANBUL

İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor: Tövbe Yarabbi!

Dolapdere’deki ARTER Sanat Galerisi’nin bahçesindeki doğaçlama performansı yine şaşkınlık yarattı. Yerlere yatıp emekleyen ve sürünen dansçıların yaptıklarına anlam veremeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle olan biteni izledi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İBBnin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor: Tövbe Yarabbi!
Yerlere yatıp, emekleyen dansçılar, bölge halkını şaşkına çevirdi.

İstanbul Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Doğaçlama Dans Festivalinin etkileri devam ediyor. 19 Haziran’a kadar devam edecek olan programın beşinci gününde Dolapdere’de bulunan ARTER Sanat Galerisinin bahçesinde ‘Hoist’ dans gösterisi yapıldı. Önce, renkli ve şeffaf tayt giyen dansçılar yerde serili olan yorganların içine girdi. Beş on dakika bekledikten sonra, inleyerek yerde emeklemeye başladılar.

BU NASIL DANS

Dolapdere halkı da gösterinin ne olduğuna anlam veremedi. Yeni Şafak’a konuşan kaportacı Cahit Çelik, “Dolapdere’de oturmuyorum. Burada tamirhanem var. Arabaya pasta cila yaparken birden taytlı kişileri gördüm. Bir hazırlık yaptıklarını gördüm. Meraktan baktım, yere yorganları attılar. Dans desen değil, müzik de yok.

Cahit Çelik
Cahit Çelik

Sabahtan beri bakıyorum, ne olduğuna anlam veremedim” dedi. Hayatı boyunca böyle bir dans görmediğini belirten kaportacı Kazım Sertgel ise “Burada yaşıyorum. Cahit bana söyleyince merak ettim bakmaya geldim. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Garip garip sesler çıkarıyorlar. Yerde sürünüyorlar. Böyle dans mı olur?” şeklinde konuştu.

HAYATIMDA GÖRMEDİM

Camdan gösteriyi seyreden Dolapdere sakini Hanife Çelik şunları söyledi: “Arter ilk kurulduğunda bizi çağırmışlardı. Her etkinliğe katılırdık. Şimdi kimse bize ses etmedi. Muhtemelen anlamayacağımızı düşündüler. Halka açık bir gösteriymiş. Vallahi anlamadım. Bu ne böyle?”

Murat Aktaş
Murat Aktaş

Gösteriden haberinin olmadığını belirten Murat Aktaş, “Halka açıkmış ama bu halk biz miyiz? Komik, yerde sürünüyorlar. Tövbe Yarabbi, ben böyle bir şey hayatım boyunca görmedim” dedi.

İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
OYNAT 01:43
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti
İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu.

İBB, daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapmıştı.

Alay konusu olmuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali”nin daha önceki performanslarından biri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenmişti. O zaman da kameralara yansıyan ilginç görüntüler çok konuşuldu. Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke’nin “Instant Composition” gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke’nin hareketleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu yapıldı.

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