İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş.’de yolsuzluk itirafı: Para verdim ödemelerimi aldım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kadir Gümüş, sahibi olduğu Büyük Çamlıca Ticaret Limited Şirketi ile yaklaşık 40 yıldır ağaç işiyle uğraştığını, İBB iştiraki Ağaç A.Ş. ile de 20 yıldır doğrudan temin ve tedarik usulüyle çalıştığını ifade etti.





“Ciddi Alacaklarımız Var, Ödemeler Yapılmadı”

Gümüş, Ağaç A.Ş. tarafından zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle ticari olarak büyük sıkıntılar yaşadığını, defalarca kurum içerisindeki yetkili kişilerle görüştüğünü, ancak kendisine kurumda para olmadığı ve ödeme yapılacağı yönünde sözlü beyanlarda bulunulduğunu aktardı. Alacaklarının küçük bir kısmını nakit, büyük bölümünü ise uzun vadeli çeklerle tahsil edebildiğini söyleyerek: “Ağaç Aş de bizi işleri yaptıktan sonrasında ödemelerin zamanında yapılmamaktadır. Ödemelerimi zamanında yapılmasını piyasaya borçlarımızın kdv ödemelerimiz ve çeklerimizin olduğunu, bunlara karşı paraya ihtiyacım olduğunu, biz defaten kurum içerisindeki yetkili kişilere hakkedilen ödemelerin yapılabilmesi için şifahi görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde bana kurum içeresinde para olmadığını para gelince ödemelerin yapılacağı şeklinde beyanda bulunuldu. Alacaklarımızın çok küçük bir kısmını nakit olarak alabilirken büyük kısımlarına karşılık uzun vadeli çekler verilmekteydi. Bu sebepten dolayı ticaretten ciddi bir manada sorunlar yaşamaya başladım” ifadelerini kullandı.





“25 bin dolar verdim, mağdur oldum”

Ticari zorluklar sebebiyle alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla, telefonunda “Hüsnü S. Fidancılık” olarak kayıtlı şahsa, 2024 yılı içerisinde iki ayrı tarihte, biri 10.000 dolar, diğeri 15.000 dolar olmak üzere toplamda 25.000 dolar verdiğini beyan etti. Bu şahsın, paraları zarf içinde ve poşetle, kendisine ait Üsküdar Kısıtlı Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 73 adresinden teslim aldığını belirten Gümüş, söz konusu şahsın Hüsnü olduğunu ve bu paraları Ali Sukas’a götürmek üzere aldığını ifade ederek: “ Ticareten yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı olarak alacaklarımı alabilmek için telefonumda Hüsnü Simge Fidancılık kayıtlı olan GSM 0532 XXX XX XX numarayı kullanan şahsa 2024 yılı içerisinde tarihlerini tam hatırlamamakla beraber birisi 10.000 Dolar biriside 15.000 Dolar olmak üzere para alındı. Bu paraların her ikisini de benim fidanımın bulunduğu Kısıtlı Mahallesi Alemdağ Caddesi No 73 Üsküdar İSTANBUL adresime gelerek aldılar. Ben bu şahısı ile sürekli görüşen biri değilim. HTS'min bakılması durumunda söylediklerimin doğruluğu teyit edilecektir. Söz konusu paraları zarf içerisine koyup poşet ile almıştı. Hüsnü'nün içinde ne olup olmadığını, bildiğini sanmıyorum. Hüsnü bu paraları benden Ali Sukas'a götürmek üzere aldı.” dedi.





HTS kayıtlarının incelenmesi halinde beyanlarının doğruluğunun teyit edilebileceğini belirten Gümüş, “Ben rüşvet vermedim, burada mağdur olan kişiyim. Bu menfaat, alacaklarımı alabilmem için benden temin edilmiştir” dedi.





“Paralardan sonra ödeme yapıldı”

Paraların verilmesinin ardından ödemelerinin bir kısmının yapıldığını belirten Gümüş, ilgili belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğunu, bazı çekimlerin doğrudan kasadan yapılmış olabileceğini de ekleyen Gümüş:” Burada mağdur olan bir kişiyim. Alacaklarımı alabilmek amacıyla bu menfaat benden temin edilmiştir. Bu paralardan sonra ödemelerimin bir kısmını aldığımı hatırlıyorum. Hem para çekiş işlemlerine ilişkin hemde Ağaç Aş tarafından tarafımıza yapılan ödemelere ilişkin ilgili evrakları bulabilirsem Cumhuriyet Başsavcılığınıza sunacağım. Ancak miktarlar çok yüksek olmadığı için kasadan da çekmiş olabilirim. Dosyanın bütününe bakıldığına irtikap mağduru olduğum anlaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.







