İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş.’de yolsuzluk itirafı: Para verdim ödemelerimi aldım

Ticari zorluklar sebebiyle alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla, telefonunda “Hüsnü S. Fidancılık” olarak kayıtlı şahsa, 2024 yılı içerisinde iki ayrı tarihte, biri 10.000 dolar, diğeri 15.000 dolar olmak üzere toplamda 25.000 dolar verdiğini beyan etti. Bu şahsın, paraları zarf içinde ve poşetle, kendisine ait Üsküdar Kısıtlı Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 73 adresinden teslim aldığını belirten Gümüş, söz konusu şahsın Hüsnü olduğunu ve bu paraları Ali Sukas’a götürmek üzere aldığını ifade ederek: “ Ticareten yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı olarak alacaklarımı alabilmek için telefonumda Hüsnü Simge Fidancılık kayıtlı olan GSM 0532 XXX XX XX numarayı kullanan şahsa 2024 yılı içerisinde tarihlerini tam hatırlamamakla beraber birisi 10.000 Dolar biriside 15.000 Dolar olmak üzere para alındı. Bu paraların her ikisini de benim fidanımın bulunduğu Kısıtlı Mahallesi Alemdağ Caddesi No 73 Üsküdar İSTANBUL adresime gelerek aldılar. Ben bu şahısı ile sürekli görüşen biri değilim. HTS'min bakılması durumunda söylediklerimin doğruluğu teyit edilecektir. Söz konusu paraları zarf içerisine koyup poşet ile almıştı. Hüsnü'nün içinde ne olup olmadığını, bildiğini sanmıyorum. Hüsnü bu paraları benden Ali Sukas'a götürmek üzere aldı.” dedi.