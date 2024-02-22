Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) tarafından ilki 2019 yılında gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın beşincisi başlıyor.

Genç yeteneklerin keşfedilmesi açısından büyük önem taşıyan fuar, 28-29 Şubat'ta Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İKAF'24 adıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek olan fuara sektöründe lider yüzlerce firma, iş dünyasının seçkin isimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret odaları katılıyor.

Organizasyona ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerle sektöründe lider firmaların temsilcilerini bir araya getiren fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal

Yüzlerce firma ile öğrenciler bu fuarda buluşacak

Fuar sayesinde öğrencilerin mesleklerini belirlemek, kariyer planlarını yapmak ve firmalarla bir araya gelmek için önemli bir fırsat bulacaklarını ifade eden Erdal, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceğini eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak planlaması bizim için çok önemli. Ülkemiz her alanda önemli atılımlar yapıyor. Özellikle yapay zekâ alanındaki rekabete dahil olmamız çok önemli. Biz de İKAF 24’te yapay zekâ temasını ön plana çıkardık. Gençlerimizin meslekleri ne olursa olsun bu alanı iyi tanımaları gerekiyor. Üniversite olarak Veri Analitiği ve Yapay Zekâ Araştırma Birimi (ANA-ZEKÂ) ile bu alanda faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. İKAF 24’te Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin de katkılarıyla yapay zeka alanında 14 farklı panel yer alacak. Yapay zekâ uygulamalarını öğrencilerimizin birebir deneyimlemesini sağlayacağız." dedi.

Hem eğitim anlamında hem de öğrencilerin mesleki gelişimi için projeler yürüttüklerinin altını çizen Erdal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Ankara dışındaki illerimizde yapılan kariyer fuarları genç yeteneklerin keşfedilmesi açısından oldukça önemli. İKAF 24’te (İç Anadolu Kariyer Fuarı) öğrenciler sektöründeki lider firmaların temsilcileriyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde bölgemizdeki 12 paydaş üniversite ile birlikte gerçekleşecek olan İKAF’a bu sene bir kez daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz.

İKAF’24’e sektöründe lider yüzlerce firma, iş dünyasının seçkin isimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret odaları katılıyor. Fuar sayesinde öğrenciler mesleklerini belirlemek, kariyer planlarını yapmak ve firmalarla bir araya gelmek için önemli bir fırsat bulacaklar. Yüzlerce firmanın yer alacağı fuarda öğrencilerimiz iş ve staj imkanları noktasında meslek profesyonelleri ile bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl son derece başarılı şekilde gerçekleştirdiğimiz ve bölgenin en büyük fuarı olan İKAF’a yeniden ev sahipliği yapmış olacağız.

600'den fazla etkinlik düzenlenecek

Geçen yıl sektöründe lider 300 firmayı ağırlamıştık. Bu yıl da 400’e yakın şirket, kurum ve kuruluş gençlerle buluşurken öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için de kariyer söyleşileri, mülakat simülasyonları, konserler, film gösterimleri, sahne gösterileri ve ödüllü yarışmalardan oluşan 600’den fazla etkinlik katılımcılarımızı bekliyor olacak. Yeşillikler içerisindeki Yunus Emre Kampüsü’müzde on binlerce öğrenci ve mezunumuzu ağırlamak için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Çeşitli sektörlerden insan kaynakları profesyonellerinin yer alacağı fuarda, iş dünyamızın genç yetenekleri keşfetmesini sağlarken öğrenci ve mezunlarımıza da istihdam olanağı sunmuş olacağız.

"İKAF 24’te yapay zekâ temasını ön plana çıkardık"

Öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceğini eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak planlaması bizim için çok önemli. Ülkemiz her alanda önemli atılımlar yapıyor. Özellikle yapay zekâ alanındaki rekabete dahil olmamız çok önemli. Biz de İKAF 24’te yapay zekâ temasını ön plana çıkardık. Gençlerimizin meslekleri ne olursa olsun bu alanı iyi tanımaları gerekiyor. Üniversite olarak Veri Analitiği ve Yapay Zekâ Araştırma Birimi (ANA-ZEKÂ) ile bu alanda faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. İKAF 24’te Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin de katkılarıyla yapay zeka alanında 14 farklı panel yer alacak. Yapay zekâ uygulamalarını öğrencilerimizin birebir deneyimlemesini sağlayacağız. Yine Savunma Sanayii alanındaki atılımlar başta olmak üzere yüksek teknoloji alanında ülkemizde çalışmalar yürüten şirketlerimizin temsilcileri ile öğrencilerimiz bir araya gelecek.

"Genç yetenekleri geleceğe hazırlamak birinci önceliğimiz"