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İçerisinde yolcusu bulunan otobüste yangın

İçerisinde yolcusu bulunan otobüste yangın

23:209/04/2025, Çarşamba
IHA
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Yolcu otobüsünde çıkan alevlere bir vatandaş yangın tüpüyle müdahale etti.
Yolcu otobüsünde çıkan alevlere bir vatandaş yangın tüpüyle müdahale etti.

Hatay'da içerisinde beş yolcusu bulunan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı. Araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi alırken, çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü.

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.



#Hatay
#Yolcu Otobüsü
#Yangın
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