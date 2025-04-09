İçerisinde yolcusu bulunan otobüste yangın

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.