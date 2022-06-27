İçimizdeki yangını söndüremedik

Muğla Marmaris’te meydana gelen ve 4. günün sonunda kontrol alınan yangının söndürülmesinde büyük emeği olan Jandarma Havacılık Havacılık Başkanlığı pilotları yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Alevlere müdahale eden kahraman pilotlar, ‘terörle mücadele ne ise yangınla mücadele de aynıdır’ diyor. Alevlere havadan müdahale ederken, yangının boyutunu ve doğaya verdiği zararı yakından gören pilotlar ve teknik ekip “Biz buradaki yangını söndürüyoruz ama içimizdeki yangını söndüremiyoruz” diyerek yanan ormanlar ve telef olan hayvanlar için üzüntü duyduklarını belirtti.

ŞEHİT ACISI GİBİ

Jandarma Pilot Yarbay Aydın Güler, ormanların her karışında şehitlerin hakkı olduğunu belirterek, “Şehit ve yaralı verdiğimizde gözlerimizden yaşlar akarak, yüreğimiz kan ağlayarak onları taşıyoruz. İşte bu orman yangınında hissettiklerimiz ondan farklı değil” dedi. Yaptıkları her sortide bırakılan mirası gelecek nesillere aktarmak için çabaladıklarını dile getiren Güler, “Yerde yangınla mücadele eden ekibin mücadelesi, namlunun ucunda teröristle mücadele edenle çok farklı değil.” ifadelerini kullandı. Yarbay Güler şunları söyledi: “Çok zor ateşleri söndürdüğümüzde büyük keyif alıyoruz ve seviniyoruz. Ama asla uçuş disiplininden taviz vermiyoruz.

BİR DAMLA SU BOŞA GİTMESİN

Mesela bazen teknisyen ve mühendis arkadaşlarımız ‘Komutanım bu atışı hiç beğenmedim ya da tam 12’den vurduk’ diyor. Eksik kalan atışların ardından hemen nasıl daha iyi atış yapabiliriz düşünüp karar alıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla okutulduk. Bu attığımız her atım suda tüyü bitmemiş o yetimin hakkı aklımıza geliyor. İşte o yüzden hedefi 12’den vurmalıyız. Bir damla su boşa gitmemeli. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır diyoruz ya, işte biz onu en derinden yaşayanlarız. Sadece biz pilotlar değil. Bakım onarım personelimiz de fedakârca çalışıyor, bu bir ekip işi.”

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Soğutma çalışmaları sürüyor

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve Cuma günü akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alınan Marmaris yangınında yanan sahalarda soğutma çalışması aralıksız sürüyor. Yeşil örtüye yakın bölümlerde yangının tekrar patlamasına önlemek için orman işçileri tarafından sürekli olarak su sıkıyor.

Havada sıralı tespih gibiydik

Jandarma Binbaşı Mustafa Gök yangının ilk günü Dalaman’a konuşlandıklarını ve 20 dakikada olaya müdahale edecek hale geldiklerini söyledi. Gök, “Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan’ın çabalarıyla kurulan ikmal noktası sayesinde hava hiç boş kalmadı. Sürekli olarak alevlere net bir müdahale yaptık. 12 jandarma helikopterini birer saatlik boşluklara bırakmadan daha hızlı müdahale edebilecek konuma getirdik.

15 SAAT MESAİ YAPILDI

Yeri geldi 5 helikopter aynı yere 1 dakika içinde su bıraktı. Sabahları saat 05.45’te hareket ettik en son inişlerimiz saat 20.45’i buldu. 15 saat aralıksız alevlere müdahale ettik. Havada sıralı bir tesbih gibiydi tüm yangın söndürme helikopterleri. İşte uçuş disiplini bu. Yangının olduğu bölgeye göre her 5-10 dakikada bir sorti atarak alevlere müdahale ettik. Geçen yılki yangından edindiğimiz tecrübeleri bu yıl sahada uyguladık. İşte o tecrübeyi Marmaris’te uyguladık ve başarılı olduk.

Kızımın çizdiği resim güç verdi

Ekipteki Teknisyen Başçavuş Uygun Güç, can kurtarmanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Güç, “Bize gece 11’de mesaj geldi. Herkes hazırlığını yapsın diye. Yangına gidebilirsiniz diye. Çantamı kapının yanına koydum sabah unutmayayım diye. Kızım sabah 4-5 gibi uyanıp çantamı kapıda görünce babam göreve gidecek diyor ve bana bir resim çizmiş. 9 yaşındaki kızım beni göreve uğurluyor. Diploma gibi rulo haline getirip çantama bırakmış. Ben yorulunca mesela kızımın o resmine bakıyorum. Ve güç buluyorum ondan” ifadesini kullandı.