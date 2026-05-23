İçişleri Bakanı Çiftçi'den hafızlara gönülden destek: Allah yollarını açık eylesin, hepsine afiyet şifa olsun

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafız öğrencilere sosyal medyadan cevap verdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hafız öğrencilere cevap olarak gönderdiği samimi mesajı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bakan, “Hafızlarımızı seviyoruz” diyerek gençlere başarı ve hayır duasında bulundu.
Adana Kıvanç İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Fatih Kaynarpunar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı kısa sürede dikkat çekti. Genç hafızın, İçişleri Bakanı’ndan videoya yorum yapmasını istemesi üzerine yapılan paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Paylaşımda,
“Sayın Hafız Bakanım, bu videonun altına yorum yaparsanız Ahmet Başkanımız hafızlara kebap ısmarlayacakmış”
ifadeleri yer aldı. Samimi diyalog sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürürken, Bakan’dan gelen yanıt da büyük beğeni topladı.
Bakan yaptığı yorumda,
“Elbette yorum yaparım. Hafızlarımızı seviyoruz. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Vatana ve devlete hayırlı insanlar olsunlar inşallah. Hepsine afiyet, şifa olsun”
ifadelerini kullandı.
Hafız öğrencilere yönelik sıcak ve içten mesaj sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, yorum kısa sürede gündem oldu.
