İçişleri Bakanı Soylu bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: 17 Mayıs'tan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İzmir ve İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ile canlı bağlanan Soylu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Bakanlık birimlerinin görevinin başında olduğunu belirtti.

Bayram öncesinde tam kapanma tedbirlerine dikkat noktasında gösterdikleri gayreti bayram süreci ve sonrasında da devam ettireceklerini ifade eden Soylu, "En önemli meselelerimizden biri bayram sonrası seyahat belgesi alıp da dönenler olacaklardır. Bunların yoğunluk oluşturacağı trafik güzergahlarındaki tedbirler ve denetimlerin aynı şekilde devam etmesi lazım." diye konuştu.

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ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI UYARISI

Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulundu. Cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsattı. Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz."

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KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Sizden bir fedakarlık daha istedik, ona da ayak uydurdunuz. Bayramda meseleyi kurallara uyabilecek şekilde değerlendirirsek bayramın sonunda kontrollü normalleşme dönemine geçebilme kabiliyetimiz olacaktır. Bunu milletimiz çok hak etti.

Kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğini, yine özellikle tarım konusunda tarım araçları konusunda onların da denetleneceğini, yine korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi şekilde ağırlık verileceğine ve birçok tedbirler 16-23 Mayıs arasında yoğunluklu bir şekilde uygulanacaktır.

Elbette ki bu bayramı daha büyük bir coşku içinde kutlamak isterdik. Milletimiz huzur içinde, güven içinde olsun. Bizim onlardan tek bir talebimiz var; kalabalık oluşturmayalım; maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edelim. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım, bir daha bu tedbirleri en yüksek seviyeye getirmek durumunda kalmayalım. İyi bir noktaya geldik, bunu sürdürülebilir hale getirelim. Tedbirlere aynı şekilde riayet etme konusunda hep birlikte karar verelim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.

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TAM KAPANMADAN SONRAKİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah.