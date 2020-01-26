İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Deprem sebebiyle 31 vatandaşın Elazığ'da, 4 vatandaşın Malatya'da hayatını kaybettiğini bildiren Soylu, göçük altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

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Bölgede 20'si 4 büyüklüğünün üzerinde 678 artçı depremin meydana geldiğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Artçı depremler devam ediyor. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki son vatandaşımız da enkazın altından çıkartıldı. Arama-kurtarma faaliyeti bitti, tarama faaliyetlerimiz başladı. Sürsürü Mahallesi'nde de değerlendirmemize göre 6 vatandaşımız enkazın altında. Bizim ümidimiz var, inşallah 6 vatandaşımıza sağ salim ulaşmayı temenni ediyoruz. Çalışmalarımız da o noktada."

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"Çocuklara psikolojik destek için çalışılıyor"

Soylu, barınma, ısınma ve yiyecek temini gibi temel ihtiyaçların karşılanması yönündeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Malatya ve Elazığ'da sağladık. Çadırların içerisine acil bir şekilde ısıtıcıları da gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın yemeğini ve kalma yerlerinde temin etmeye çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek isterim; artçı depremler devam ediyor. Spor salonlarımız, okullarımız, misafirhanelerimiz, taziye evlerimiz açık ve sıcak. Mahallelerde çadır kurmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gecelerin çok soğuk olduğunu biliyoruz. Bu konuda da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer 'toplu barınma merkezi' diye tarif ettiğim yerleri kullanabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Çadır sevkiyatımız aynı şekilde devam etmektedir. Çünkü bu artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması da normaldir. Bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevlerimizdir."

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OYNAT 01:00 Deprem anında yaşadıklarını anlattı: Yatsı namazımızı enkaz altında kıldık Deprem anında eşi ile birlikte içeride çay içtiklerini aktaran Zülküf Aydın, “Deprem anında bir kere den sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2'nci depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı o an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Diyanet İşleri Başkanının bölgede olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığının Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara manevi rehberler vasıtasıyla destek verdiğini vurgulayan Soylu, "Milli Eğitim Bakanımız da geldi. O da bir koordinasyon yaptı. Özellikle çocuklarımız depremden çok korktu. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı. Onların psikolojik olarak karşı karşıya kaldığı sorunların üzerinden kalkması için çalışılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu yöndeki çalışmalarına devam etmekte." dedi.

"Nakit yardımlar yarın sabah itibariyle verilecek"

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımların bölgeye ulaşmaya devam ettiğini bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Eğer AFAD koordinasyonunda bu sağlanırsa biz bunu yönetebiliriz. Yani Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Burada lojistik grubumuz hazır ve sevki yapmaktadır. Başarılı bir şekilde de bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki işimiz; gıda, barınma, sıcak yemek ve bu lojistiğin her yere sağlanmasının temin edilmesidir. Bütün kaymakamlarımız görevinin başındadır. Özellikle İHH, Beşir, Hayrat, Deniz Feneri, Kızılay, AFAD ve Diyanet zaten var. Diğer sayamadığım sivil toplum örgütleriyle beraber yardım faaliyetleri de yine koordinemizde ve arkadaşlarla ortak koordinasyonla devam etmektedir. Bunun yanı sıra, özellikle hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine nakit yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da 5 milyon lira aktarılmıştır. İlk etapta depremden etkilenen ailelere direkt olarak aile başına verilecek nakitler... Bu da yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliğimizin koordinasyonunda temin edilecek ve sağlanacaktır."

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OYNAT 00:59 Beton bloklar kırılarak ulaşılan Hatun Yamuş enkazdan çıkarken başörtüsü istedi Elazığ'da deprem sonrası enkaz altında kalan Hatun Yamuş'un, ekiplerin beton blokları kırarak ulaştığı sırada onu çıkartmak isterken başörtüsü istemesi objektiflere yansıdı. BiP'te paylaş

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Deprem bölgesiyle ilgili "genel etkinlik" kararı aldıklarını duyuran Soylu, şöyle devam etti:

"Elazığ merkez, Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pötürge ilçelerinde bu kararı aldık. Bu şu demek; Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları aynı şekildedir. Eğer genel etkinlik kararı almamız gereken başka bir nokta varsa biz birkaç gün daha buradayız, bu çalışmalarımız çerçevesinde bunu sağlayacağız. 10 binin üzerinde çadır sevk edildi, sevk edilmeye devam ediliyor. 30 binin üzerinde battaniye sevk edildi, sevk edilmeye devam ediliyor. Gelen bütün yardım malzemeleri teker teker gönderilecek. Biraz sonra bütün muhtarlarla koordinasyonu sağlayacağız. Eğer mahallelerde ulaşamadığınız yerler varsa onlara da dokunmaya çalışacağız."

"Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah milletimizin büyüklüğünden bizi hiçbir zaman yoksun bırakmasın. Malatya ve Elazığ'a çağrımdır. Kaymakamlıklarımız 24 saat açık. Öncelikle hasarsız evleri hemen anlamak istiyoruz. Onun için hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bütün köyleri tarayacağız. Bütün müracaatların hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Evi sağlam olanın evine gitmesinde bir beis olmadığını kendilerine bildireceğiz. Evi sağlam olmayana da ilk önce geçici barınma yerlerinde, artı acil kira yardımın hemen vereceğiz. Ondan sonraki meseleyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve AFAD marifetiyle çözmeye çalışacağız."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca: Yaralı sayısı 104'e kadar düştü

Deprem bölgesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ ve Malatya'daki depremin 38 saatini geride bıraktıklarını ve 39'uncu saate girdiklerini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 4'ü Malatya'da olmak üzere 35 kişi olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran toplam hasta sayısı 1607, ki bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti, yaralı olan hasta sayımız toplam 594 kişi oldu ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü. Her geçen saat de hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil ekibinden 2 bin 625 kişinin sahada hizmet verdiğini belirten Koca, UMKE'nin dünyanın 12 bin kişiye sahip tek gönüllü sağlık kuruluşu olduğunu, sahadaki büyük başarılarını herkesin gördüğünü ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle dün bizim çalışanımız Emine Kuştepe'nin afete maruz kalan Azize Çelik ile konuşmasına hepimiz şahit olduk. Bu diyaloğu bütün Türkiye'yi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik, 2 oğlu ve eşi, toplam aileden 4 kişi sağ kurtarıldı. Azize Çelik anestezi yoğun bakımda. Yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Genel durumları iyi, herhangi sorunları yok. Dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu. Yüsra Yıldız ve devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik. Ama Yüsra'yı ve annesi Ayşe Yıldız'ı sağ olarak kurtardık. Herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki çocuğumuzun da ciddi ezikleri olmayıp, hafif ezikleri var."

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Bakan Koca, 50'şer yataklı 4 sahra hastanesinin hazır bekletildiğini belirterek, sahra hastanesi, uçak ya da helikopter ambulansa ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine müracaatın yoğun olduğunu kaydeden Koca, "Gönüllü görev almak isteyen, ilaç yardımı yapmak isteyen STK'larımız, ilaç firmalarımız, hastanelerimiz çok sayıda oldu. Hepimizi bu anlamda duygulandırdıklarını söyleyebilirim. Şu an herhangi bir desteğe ihtiyacımızın olmadığını söylüyorum. Dualarını eksik etmeyen yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 31 yıkık, 249 ağır hasarlı bina tespit ettik

Kurum, depremin ardından sahada çalışmalara hızla başlandığını söyledi.

"Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500 kişiyi aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." diyen Kurum, Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduklarını anımsattı.

Kurum, kriz masasında ilgili tüm bakanlıkların gelen talepler doğrultusunda cevap vermeye gayret gösterdiğini dile getirerek, bir vali yardımcısı koordinasyonunda şehirdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunun yapıldığını, hızla hasar tespitlerine ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

Vatandaşların bir an önce muhtarlar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat edebileceğini, kendilerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Kurum, "Müracaat edip bize bildirmeleri gerekiyor ki; biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini yapıp, vatandaşlarımızın binasının durumunu tespit edip, eğer az hasarlı ise veya hasarsız ise duruma göre binaya geçmesine müsaade edebilmemiz açısından." dedi.

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"Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var. Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."

Altyapı hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kurum, depremin şiddeti sebebiyle birçok il ve ilçenin etkilendiğine işaret ederek, altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturulan ekiplerin 58 yerel yönetimde saha çalışması yaptığını aktardı.

Altyapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl'de 11, Tunceli'de 9, Diyarbakır'da da 4 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. 2 belediyenin hasarları tamamen giderilmiştir. Elazığ ve Malatya'da 4 belediyenin tespit ettiğimiz hasarlarını yine belediyelerimiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle gidermekteyiz." diye konuştu.

Kurum, enkaz çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlattıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

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"Bilhassa Mustafa Paşa Mahallemizde 2 yıkık binamızın olduğu yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı arkadaşlarımız bugün sabah itibarıyla taramaya başladı. 57 bina var bu alanda. 641 konut 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalardan gezici laboratuvarlar, mevcut ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvarlarla örnek alarak durum tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4-5'i geçmeyecek yöre mimarisine uygun konutlar inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahallesi'nde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 binada 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Burada da hızlı bir şekilde binaların yapımına başlayacağız. Malatya Doğanyol'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bölgeye uygun tek katlı çelik konstrüksiyon ya da betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini de yapabileceği ahırların da olduğu projeleri yapacağız."

Bakanlıklardan gereken yardımlar valiliklere gönderildi

Elazığ merkezde 400 rezerv konutun bulunduğuna dikkati çeken Kurum, bu konutları vatandaşlara verebilecek durumda olduklarını aktardı.

Kurum, "Bakanlıklarımız taşınma, kira yardımı, acil barınma ihtiyaçları için yardımları valiliklere gönderdi. Koordinasyonumuzda bu vatandaşlarımıza acil bir şekilde ödeneklerin aktarılmasını sağlayacağız. Bu süreçte inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde, onlarla gönül birlikteliği içerisinde, yapım sürecini de onların rızası çerçevesinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Üç bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

#CANLI İçişleri Bakanı Soylu, Çevre Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca Elazığ'da açıklama yapıyor https://t.co/UDTAtSqSjP

— Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2020

