İçişleri Bakanı Soylu selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

Selden etkilenen Bartın’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalcı mevkisi ve Kemerköprü Meydanında taşkın nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı ırmak kenarında incelemelerde bulundu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan’dan sel konusunda bilgiler alan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu.

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METREKAYEREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ

Sel afetinin Batı Karadeniz’in Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve Karabük’te kısmen yaşandığı söyleyen Bakan Soylu, "Bu illerimizde şu anda dünden itibaren uyarısı yapılan bugün sabahtan itibaren şiddetli şekilde başlayan 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri düşen, kimi yere 6 saatte 70-75 kilogram düşen bir yağışla karşı karşıyayız. Bu risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek yağıştır. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık.” dedi.

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"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Kurum ve kuruluşların ciddi şekilde önlemlerini aldığını ifade eden Bakan Soylu, "Özellikle geçen yıl Ağustos ayı yağmurlarından sonra gerek derelerin temizliği gerek özellikle buradaki en büyük risklerden birisi de bu suyla beraber gelen tıkamaların oluşturması, tıkamaların oluşturduğu taşkınlarla da önü alınamayacak bir suyla karşı karşıya kalınmasıydı. Geçen yıldan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar çok ciddi bir şekilde bu tedbirlerini aldılar. Hem menfezleri temizlediler hem rüsubat ciddi bir şekilde temizlenmiş oldu. Hem de buradaki en önemli risklerden birisi de orman depolarındaki ağaçlardır. Onlar da ilgili yerlere kaldırılarak onun da oluşturabileceği yeni bir sel taşkınına veya tıkamalar teşkil etmedi. Bu çok kısa bir süreç içerisinde yoğun yağan yağmurun dereyi yükseltmesinden kaynaklanan bir sonuçla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

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Bakan Soylu daha sonra Kozcağız Beldesine geçerek, sel taşkını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu kriz masasında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde geldiği Bartın’da sabah saatlerine kadar sel nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunarak, kriz masasında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ile kurum müdürleri ile GAMER merkezinde Bartın’da meydana gelen sel ve taşkınlarla ilgili toplantı yaparak genel bilgi aldı. Oluşturulan kriz masasında gün boyunca yaşanan çalışmalar ve sıkıntılı bölgeler hakkında bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra yapılan planlamalar ölçüsünde kurumlara talimat verdi.

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FOTOĞRAF 12 Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Taşkınla birlikte ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık yarım metre yüksekliğine çıkan sular ev ve iş yerlerini de etkiledi. Evlerde yaşanan su baskınları sebebiyle bazı mahallelere girişler şeritler çekilerek yasaklandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, Mengen Belediyesi, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sel sebebiyle Mengen-Pazarköy yolunun tamamen ulaşıma kapatıldı. Selin etkili olduğu güzergahta bulunan Sazlar köyü ve Yörükler mahallesinde vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere götürüldüler. İlçede bulunan bir marketin sorumlusu olan Savaş Kabasakal, “Ben yarım saat önce geldim. Depodaki malları yukarı çıkaralım dedik. 15 dakika dayanabildik. Sonra depo su almaya başladı. Depoda 1 metre 20 santim su var. Çıkarabildiğimiz malları çıkardık ama makineler olduğu için canımızı kurtarmak için kaçtık” diye konuştu. Bolu’nun Mengen ilçesi sular altında kaldı Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerini suların bastığı ilçede birçok mahalleye girişler yasaklandı. BiP'te paylaş

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