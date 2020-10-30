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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklıda 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İzmir'de deprem meydana geldi.
İzmir'de deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir" bilgisini verdi.

  • Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
  • "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
OYNAT 00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İzmir'deki depremden ilk görüntüler
FOTOĞRAF 18
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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İzmir'deki depremden ilk görüntüler
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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