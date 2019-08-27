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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması: Usulsüzlükleri arkadaşlarımız saptadı

Soylu: Usulsüzlükleri arkadaşlarımız saptadı

İçişleri Bakanı Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

İçişleri Bakanı Soylu, "Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler bir karar verecek ve bu karar çerçevesinde de bu mesele devam edecek. Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikayetler üzerine Türk Hava Kurumunun şu son çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili de bir denetimi hemen başlattık" şeklinde konuştu.

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