İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı: Salgın bizi hedeflerimizden vazgeçirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve afetlerle geçen 2020'ye yeni doğan bebekleri, sporcuların uluslararası başarılarını, Ayasofya Camisi'ne kavuşmayı, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları hatırlayarak bakmanın daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

2020'nin zorlu geçtiğinin altını çizen Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Salgın bizi hedeflerimizden vazgeçirmedi

"Bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi. Güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destek ve motivasyonla asayiş, terör örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği gibi bütün başlıklarda gösterdiğimiz gayreti, salgını bahane etmeden kesintisiz sürdürdük. Buna yönelik personel, teknik donanım ve istihbarat kapasitemize, dijital altyapılarımıza, siber güvenliğimize çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettik. Güvenlik birimlerimiz arasındaki entegrasyon, bilgi ve kapasite paylaşımına ağırlık verdik ve bu adımlarımız neticesinde pek çok alanda rakamlara yansıyan olumlu sonuçları bu yıl da gördük."

OYNAT 02:54 Kahraman Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. Bakanlığın yeni yıl mesajında, 'Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan Kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz Asil Milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiyem!' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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Salgının yeni bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Soylu, "Şok edici hızla çevremizi saran, kayıplar verdiren bir süreçti. Belki sarsıldık ama asla yıkılmadık ve durmadık.

toplamda 19 milyon hizmet ifa ederek, süreci en az zararla atlatmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele"

Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "PKK'yı da koronavirüsü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız." açıklamasını yaptı.

Üst üste gelen deprem, sel ve çığ gibi afetlerde de aciz kalmadıklarını belirten Soylu, şunları belirtti: