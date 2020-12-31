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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni yıl mesajı: Salgın bizi hedeflerimizden vazgeçirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yıl dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi. Asayiş, terör örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği gibi bütün başlıklarda gösterdiğimiz gayreti, salgını bahane etmeden kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve afetlerle geçen 2020'ye yeni doğan bebekleri, sporcuların uluslararası başarılarını, Ayasofya Camisi'ne kavuşmayı, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları hatırlayarak bakmanın daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

2020'nin zorlu geçtiğinin altını çizen Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

Salgın bizi hedeflerimizden vazgeçirmedi

  • "Bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi. Güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destek ve motivasyonla asayiş, terör örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği gibi bütün başlıklarda gösterdiğimiz gayreti, salgını bahane etmeden kesintisiz sürdürdük. Buna yönelik personel, teknik donanım ve istihbarat kapasitemize, dijital altyapılarımıza, siber güvenliğimize çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettik. Güvenlik birimlerimiz arasındaki entegrasyon, bilgi ve kapasite paylaşımına ağırlık verdik ve bu adımlarımız neticesinde pek çok alanda rakamlara yansıyan olumlu sonuçları bu yıl da gördük."

Kahraman Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
OYNAT 02:54
Kahraman Mehmetçik'ten Türkiye'ye yeni yıl mesajı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu. Bakanlığın yeni yıl mesajında, 'Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan Kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz Asil Milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiyem!' ifadelerine yer verildi.

Salgının yeni bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Soylu, "Şok edici hızla çevremizi saran, kayıplar verdiren bir süreçti. Belki sarsıldık ama asla yıkılmadık ve durmadık. Çok şükür kimseye muhtaç olmadan, hatta başkalarına yardım ederek dünyada örneği olmayan Vefa Sosyal Destek Grupları ile market alışverişlerini dahi vatandaşlarımızın ayağına götürüp, toplamda 19 milyon hizmet ifa ederek, süreci en az zararla atlatmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele"

Şehirde virüsle dağda ise PKK ile mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "PKK'yı da koronavirüsü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız." açıklamasını yaptı.

Üst üste gelen deprem, sel ve çığ gibi afetlerde de aciz kalmadıklarını belirten Soylu, şunları belirtti:

  • "Kayıplarımızın acısını, birlik olmanın verdiği güçle küllendirmeye çalıştık. Cenabıhak tüm şehitlerimize, afetlerde ve virüs salgınında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, gazilerimize ve tüm yaralılarımıza acil şifalar versin. Nihayetinde bir yılın daha sonuna ulaştık. 2200 yıldır bir devlet çatısı altında ve bir millet olarak yaşamaya alışmış insanlar olarak, çocuklarımıza güzel bir dünya mirası bırakmak için yeni bir yıla adım atıyoruz. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, huzur, bereket ve tükenmek bilmeyen bir umut vesilesi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
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