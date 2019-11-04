İçişleri Bakanı Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndeririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2'nci Grup açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, terör örgütü DEAŞ üyesi Hollandalı iki kadının yakalanmasıyla ilgili gelişmelerin sorması üzerine Soylu, şu anda hapishanelerde bin 200'e yakın DEAŞ'lının olduğunu söyledi.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DEAŞ mensuplarının oteli değiliz

Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ellerinde bir kısmı kadın ve çocuk 287 DEAŞ'lının olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Hapishanelerdekilerin hepsi yabancı terörist savaşçı. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Bunların hepsiyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar dönem dönem bahsettiğiniz yollarla Türkiye'ye girdiler ve yakalandılar. Burada bütün güvenlik ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bunlar yakalandıkları zaman adli makamlara intikal ettiriliyor. İntikal ettirildikten sonra ya cezaevlerine girerler veyahut da geri gönderme merkezlerine gider. Biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz.

Şimdi de elimizde bulunanları elbetteki ülkelerine göndereceğiz. Ancak dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot, 'Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım' diyorlar. Özellikle dünkü açıklamamızdan sonra şöyle bir tespitte bulunmaya çalışıyorlar. 'Bunlar, bulundukları yerlerde yargılansınlar' diyorlar. Yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde. Yani 21'inci yüzyıla mülteci, sığınmacı meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler, şimdi terörizm konusunda yeni bir içtihadı ortaya koyuyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz."