DEAŞ’a üst düzey darbe

Örgütün eğitim kampları sorumlusunun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Osmaniye merkezli 5 ilde örgüte yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Jandarmanın düzenlediği baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nca terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önceki gün Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YILDA 2 BİN DEAŞ’LIYI EĞİTİYORDU

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanan bir örgüt üyesinin DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü DEAŞ’ın “zekat emiri” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Diğer 2 örgüt üyesinin ise DEAŞ adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ayrıca bu iki örgüt üyesinin kamplarda yetiştirilen yabancı terörist savaşçıların, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları belirlendi. Diğer dört örgüt üyesinin de DEAŞ içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.