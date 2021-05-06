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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Dört ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı
AĞRI

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dört ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan illerinde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dört ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

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Bu kapsamda, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 135 operasyonel tim, 2 bin 65 personel görev alıyor.

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